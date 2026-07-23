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Một doanh nghiệp ngành than báo lãi quý 2 tăng đột biến 360%, do đâu?

| | Thị trường chứng khoán

Một doanh nghiệp ngành than báo lãi quý 2 tăng đột biến 360%, do đâu?

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.194 tỷ đồng, giảm 7%, dù vậy lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 86% đạt hơn 27 tỷ đồng.

CTCP Than Núi Béo – Vinacomin (mã: NBC) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 750 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 69 tỷ đồng, tăng trưởng 27%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng nhẹ 4% mang lại 1,4 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính lại tăng vọt 48% ghi nhận 21,5 tỷ, toàn bộ là chi phí lãi vay. Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, NBC ghi nhận khoản thu nhập khác tăng đột biến lên gần 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ thu về 400 triệu đồng. Khoản thu nhập bất thường tới từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư.

Kết quả, Than Núi Béo báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 26 tỷ đồng trong quý 2, tăng gần 360% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 361%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.194 tỷ đồng, giảm 7%, dù vậy lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 86% đạt hơn 27 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 2.310 tỷ đồng, giảm 100 tỷ so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng từ 301 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên gần 484 tỷ đồng, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn sụt giảm mạnh từ 479 tỷ đồng xuống còn 198 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ở mức 1.797 tỷ đồng, giảm 80 tỷ so với đầu năm, trong đó dư nợ vay tài chính đạt khoảng 1.107 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 514 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 63 tỷ.

Ở một diễn biến liên quan, Than Núi Béo mới đây thông báo 5/8 sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức bằng tiền mặt 2025, tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian chi trả dự kiến vào 25/8.

Dương Ngọc

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