Người dân đang đi bán vàng miếng SJC đông bất thường

Nhân viên bảo vệ tại SJC khuyên khách hàng đến bán vàng miếng quay lại vào buổi chiều, ảnh chụp sáng 23/7. (Ảnh: Trần Chung)

Ghi nhận của phóng viên trong sáng ngày 23/7 cho thấy, lượng người đến bán vàng miếng tại Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC (đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM) rất đông.

Lúc 9h30, nhân viên bảo vệ tại đây cho biết, do lượng khách đến bán vàng miếng quá đông và phải chờ đợi lâu nên khách hàng cần quay lại vào buổi chiều để tránh mất thời gian.

"Bãi xe của đã kín chỗ. Tôi không biết tại sao hôm nay lại đông người đi bán vàng vậy", nhân viên này nói.

Anh Phạm Mạnh Cường (phường Tân Định, TP.HCM) đang sở hữu 2 lượng vàng miếng SJC. Trong sáng nay, anh muốn được giao dịch sớm nhưng do lượng khách chờ trước quá đông nên vị khách này đành phải quay về mà chưa thể thực hiện giao dịch.

Một nữ khách hàng khác cho hay, chị đã chờ gần 2 tiếng mà chưa thể bán được vàng miếng. Trong khi đó, khách đến giao dịch không được SJC phát số thứ tự mà chỉ biết ngồi chờ ở dãy ghế nhựa ngoài hành lang.

Trái với cảnh bán ra, lượng người tới mua vào rất ít và được cửa hàng này phục vụ ngay.

Người dân đang chờ bán vàng miếng SJC trong sáng ngày 23/7. (Ảnh: Trần Chung)

Bãi xe tại SJC Nguyễn Thị Minh Khai kín chỗ từ sớm. (Ảnh: Trần Chung)

Diễn biến tại cửa hàng SJC ở đường Nguyễn Thị Minh Khai diễn ra chỉ sau 1 ngày khi nhà chức trách công bố 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng , đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Hành vi trên diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 2022-2024.

Đây là thông tin từ việc tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Cơ quan công an cũng đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, TPHCM, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) về tội buôn lậu.

Đến 9h45 ngày 23/7, giá vàng miếng SJC giảm về mức 135-140 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC xuống mức 134-139 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, tính từ thời điểm mở cửa đến nay, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đã mất tổng cộng 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

SJC là Công ty TNHH MTV do UBND TP.HCM sở hữu 100% vốn điều lệ. Tại thời điểm ngày 31/12/2025, vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn thực góp) tại SJC là hơn 1.358 tỷ đồng.

Hiện, doanh nghiệp này có 11 chi nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước và 14 cửa hàng nữ trang trực thuộc, tập trung chủ yếu tại TP.HCM. Ngoài ra, công ty còn có 01 đơn vị sản xuất là Xí nghiệp nữ trang SJC Tân Thuận.