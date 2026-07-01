Lời khuyên cho nhà đầu tư chứng khoán sau nhịp "lao dốc" gần 200 điểm của VN-Index

Áp lực bán dồn dập đi cùng tâm lý hoảng loạn của nhà đầu tư đẩy chỉ số chính rơi vào trạng thái “lao dốc không phanh”. Đóng cửa phiên 22/7, VN-Index bốc hơi 62 điểm về mốc 1.668,5 điểm, thành quả tăng giá sau khoảng 4 tháng đã tan biến. Nếu tính từ đầu tháng 7, VN-Index đã “bốc hơi” gần 200 điểm, tương ứng giảm 10,6%.

Diễn biến này gợi lại những giai đoạn điều chỉnh khốc liệt từng xuất hiện vào tháng 4/2018, tháng 3/2020, năm 2022, tháng 9/2023 hay tháng 4/2025, khi lực bán lan rộng và mặt bằng giá cổ phiếu bị chiết khấu sâu chỉ trong thời gian ngắn.﻿

Trong bối cảnh thị trường liên tục dò đáy, ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Giám đốc cao cấp Chứng khoán HD (HDS) cho rằng lãi suất là biến số quan trọng nhất cần theo dõi. Theo vị chuyên gia, khi mặt bằng lãi suất vẫn neo cao, không ít cổ phiếu còn duy trì trend giảm. Thị trường chỉ có khả năng hình thành "đáy cứng" khi lãi suất tạo đỉnh.

“Ở thời điểm hiện tại, yếu tố quyết định không phải giao dịch khối ngoại, câu chuyện nâng hạng hay kết quả kinh doanh quý 2/2026, mà vẫn là lãi suất”, ông Tâm nhấn mạnh.

Trước diễn biến này, nhà đầu tư có thể cân nhắc hai hướng tiếp cận. Với chiến lược ngắn hạn, những cổ phiếu đã giảm sâu có thể xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật mạnh, qua đó tạo cơ hội giao dịch. Trong khi đó, nhà đầu tư dài hạn có thể lựa chọn cổ phiếu đầu ngành, không vướng rủi ro pháp lý, tập trung tích sản từng phần khi nhiều cổ phiếu đang bắt đầu cho định giá hấp dẫn.

Tuy nhiên, dù về lý thuyết thị trường thường tạo đáy khi lãi suất đạt đỉnh, ông Tâm lưu ý nhiều cổ phiếu dẫn dắt có thể hình thành đáy sớm hơn. Vì vậy, đến khi xu hướng lãi suất đảo chiều trở nên rõ ràng, mức giá của nhóm cổ phiếu dẫn dắt có thể đã tăng đáng kể so với vùng đáy, đồng nghĩa nhà đầu tư phải chấp nhận giải ngân ở mức giá cao hơn (premium).

Chuyên gia cho biết hiện vẫn có một bộ phận cổ phiếu ghi nhận sức mạnh giá tốt hơn thị trường chung và đang vận động ở “kênh trên” theo góc nhìn phân tích kỹ thuật, nổi bật là một số đại diện thuộc lĩnh vực Tài chính. Nhóm này có thể đối mặt với áp lực giảm bù trong các phiên tới. Dù vậy, những nhà đầu tư đã nằm giữ các cổ phiếu dạng này từ các nền giá thấp trong quá khứ, có bộ đệm lợi nhuận vững chắc vẫn có thể cân nhắc duy trì vị thế.

Tựu chung lại, vị chuyên gia từ HDS khuyến nghị nhà đầu tư cần hạn chế đuổi giá khi cổ phiếu tăng nóng, thay vào đó nên chuẩn bị kế hoạch giải ngân tại những nhịp biến động mạnh. Trong nhiều trường hợp, chính những lúc giá cổ phiếu “vỡ tan” như hiện tại sẽ giúp nhà đầu tư sở hữu “kho báu kếch xù” trong tương lai .