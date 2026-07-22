Cựu Tổng Giám đốc SJC chỉ đạo trưởng phòng kinh doanh nhập lậu kim cương, đưa vào hệ thống bán lẻ

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa khởi tố 4 bị can trong Chuyên án 268V, thu giữ 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Kết quả điều tra ban đầu xác định hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố có một đối tượng đang công tác tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Đó là Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh SJC.

Các bị can còn lại bị khởi tố gồm Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh; Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994), trú tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố Phạm Thị Hồng Duyên và các bị can - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, Lê Thúy Hằng, khi giữ chức Tổng Giám đốc SJC, đã thống nhất, chỉ đạo Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ đặt mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), vận chuyển trái phép về Việt Nam để đưa vào hệ thống cửa hàng bán lẻ của SJC tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC - Ảnh: Đại biểu nhân dân

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Cũng liên quan đến Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đến nay Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố nhiều nhân vật cốt cán. Cụ thể:

Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh. Thảo là cựu Giám đốc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAB) thuộc Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Đối tượng Trần Tiễn Như Nghi mặc áo màu xanh, đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc áo màu hồng (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), đối tượng Hoàng Thị Thanh Nga mặc áo màu đen hoa vàng (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu) bị khởi tố hôm 12/7. Ảnh: CQCA

Trần Tiễn Như Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (PNJ-LAP).

Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý (chủ tiệm vàng Kim Lý).

Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm);

Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu);