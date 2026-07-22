Tự doanh CTCK "xuống tiền" mua mạnh trong phiên VN-Index rơi 62 điểm, tung hơn 200 tỷ gom một mã ngân hàng

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch 22/7 tiêu cực với áp lực bán đột biến mở rộng, gia tăng ở nhiều nhóm mã. Chỉ số chính không giữ được hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm và tiếp tục giảm mạnh với thanh khoản gia tăng tiêu cực. Đóng cửa, VN-Index giảm mạnh 63,03 điểm (-3,58%) về mức 1.668,53 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.921 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK bất ngờ mua ròng 460 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại TCB với giá trị 235 tỷ đồng, tiếp theo là GEL (145 tỷ đồng), MSN (53 tỷ đồng), FPT (51 tỷ đồng), VIC (35 tỷ đồng), ACB (34 tỷ đồng), LPB (27 tỷ đồng), MWG và HDB cùng đạt 19 tỷ đồng, trong khi VJC được mua ròng 17 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VHM là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 101 tỷ đồng, tiếp theo là GEE (61 tỷ đồng), FUEVFVND (29 tỷ đồng), POW (20 tỷ đồng), PVT (18 tỷ đồng), HPG và E1VFVN30 cùng bị bán ròng 14 tỷ đồng, VNM (12 tỷ đồng), trong khi BAF và MSB cùng ghi nhận giá trị bán ròng 3 tỷ đồng.