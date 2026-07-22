Chuyện gì đang xảy ra với MWG?

Sau giai đoạn đi ngang giữ giá, cổ phiếu Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) bất ngờ chịu áp lực bán rất mạnh. Kết phiên 22/7, cổ phiếu này giảm kịch sàn về mức 70.600 đồng/cp trong tình trạng “trắng bên mua”, dư bán sàn hơn 2 triệu đơn vị.

Hiện tại, thị giá MWG đã rơi về vùng thấp nhất trong vòng 11 tháng, kể từ cuối tháng 8 năm ngoái. Vốn hóa thị trường tương ứng còn gần 104.000 tỷ đồng, giảm khoảng 34.000 tỷ (-25%) so với đỉnh hồi đầu tháng 2.

Cổ phiếu MWG bất ngờ rơi mạnh ngay trước thềm lăn chốt cổ tức. Ngày 30/7 tới đây, MWG sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1/2025 với tỷ lệ 10% bằng tiền. Với 1,47 tỷ cổ phiếu lưu hành, MWG dự chi khoảng 1.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 6/8, tức là chỉ 1 tuần sau khi chốt quyền.

Theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua, MWG dự kiến chia cổ tức tiền mặt cho năm 2025 với tỷ lệ 20%. Về chỉ tiêu kinh doanh, MWG lên kế hoạch năm 2026 với mục tiêu doanh thu 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỷ lục 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 30% so với thực hiện năm ngoái.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu hợp nhất đạt 95.305 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành khoảng 52% kế hoạch doanh thu cả năm 185.000 tỷ đồng. Động lực tăng trưởng tiếp tục đến từ cả hai trụ cột lớn là DMX (Chuỗi TGDĐ, ĐMX, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh) và Bách Hóa Xanh (BHX).

Trong 6 tháng đầu năm, DMX mang về gần 65.100 tỷ đồng doanh thu trong nửa đầu năm, tăng 31% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, tăng trưởng chủ yếu đến từ việc cải thiện doanh số tại các cửa hàng hiện hữu (SSSG) lên tới 32%, thay vì mở rộng số lượng điểm bán. Doanh thu trực tuyến đạt hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 11% tổng doanh thu của khối này.

TopZone là điểm sáng nổi bật khi doanh thu các sản phẩm Apple tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các ngành hàng chủ lực khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng từ 15% đến 60%, phản ánh sức mua phục hồi trên diện rộng.

Một mảng đóng góp ngày càng lớn là tài chính tiêu dùng. Doanh thu từ bán hàng trả góp tăng 49%, đưa tỷ trọng doanh thu trả góp lên 38% tổng doanh thu. Song song với đó, hệ thống dịch vụ thanh toán tiện ích và ngân hàng xử lý tổng giá trị giao dịch khoảng 56.000 tỷ đồng thông qua 36 triệu giao dịch trong sáu tháng đầu năm.

Ở thị trường nước ngoài, liên doanh Erablue tại Indonesia tiếp tục tăng tốc với doanh thu đạt 1.888 tỷ rupiah Indonesia (IDR), tăng 92% so với cùng kỳ. Chuỗi đã mở thêm 80 cửa hàng trong 6 tháng đầu năm và duy trì tăng trưởng doanh thu cửa hàng hiện hữu đạt 17%, cho thấy mô hình kinh doanh đang dần được mở rộng hiệu quả.

Bách Hóa Xanh cứ mở là có lãi

Trong khi đó, Bách Hóa Xanh ghi nhận doanh thu 28.300 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 25% so với cùng kỳ. Riêng quý 2, doanh thu tăng hơn 31%, nhờ cả hai nhóm ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đều duy trì mức tăng trưởng hai chữ số.

Đáng chú ý hơn cả là hiệu quả của chiến lược mở rộng mạng lưới. Bách Hóa Xanh mở mới thêm 632 cửa hàng trong nửa đầu năm, MWG cho biết nhóm này đã ghi nhận lợi nhuận hoạt động dương ngay ở cấp độ cửa hàng, kể cả sau khi phân bổ chi phí kho vận. Đây là bước tiến đáng kể bởi các cửa hàng mới thường cần thời gian khá dài để đạt điểm hòa vốn.

Không chỉ vậy, các cửa hàng mở trong năm 2025 tiếp tục cải thiện lợi nhuận, trong khi nhóm cửa hàng hoạt động từ năm 2024 trở về trước vẫn duy trì hiệu quả thông qua tối ưu chi phí. Việc cả ba nhóm cửa hàng đồng thời cải thiện hiệu quả đã giúp kết quả kinh doanh của Bách Hóa Xanh trong quý II tốt hơn quý I cũng như cùng kỳ năm trước.

Ở các chuỗi còn lại, An Khang ghi nhận doanh thu tăng 22% trong 6 tháng đầu năm và tiếp tục theo đuổi mục tiêu sớm đóng góp lợi nhuận cho tập đoàn. Chuỗi AVAKids cũng duy trì tăng trưởng doanh thu so với cùng kỳ, dù MWG chưa công bố số liệu chi tiết.

Với việc hoàn thành hơn một nửa kế hoạch doanh thu chỉ sau nửa đầu năm, cùng đà tăng trưởng tích cực ở cả mảng điện máy lẫn bán lẻ thực phẩm, MWG đang cho thấy nền tảng tăng trưởng khá vững trong năm 2026. Đặc biệt, việc Bách Hóa Xanh vừa mở rộng mạnh hệ thống vừa cải thiện hiệu quả vận hành được xem là tín hiệu tích cực đối với mục tiêu nâng cao lợi nhuận của tập đoàn trong các quý tiếp theo.