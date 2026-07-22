SSI và nhiều công ty chứng khoán cắt margin PNJ

Trong danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 22/07/2026 của Chứng khoán SSI, cổ phiếu PNJ đã không còn được cấp giao dịch margin.

Tỷ lệ hỗ trợ giảm từ 40% về 0%, đồng nghĩa nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng tiền mặt và không thể sử dụng sức mua khi giao dịch cổ phiếu PNJ. Trước đó, Chứng khoán SSI đã từng hạ tỷ lệ margin cổ phiếu PNJ từ 50% về 40%.

Chứng khoán KIS cũng có động thái tương tự khi loại cổ phiếu PNJ khỏi danh mục được cấp margin từ ngày 23/7/2026.

Trước đó, hàng loạt công ty chứng khoán đã giảm hoặc cắt tỷ lệ margin đối với cổ phiếu PNJ sau biến cố liên quan tới thị trường trang sức, kim cương. TCBS đã loại PNJ khỏi danh sách cấp ký quỹ từ ngày 9/7, sau khi Chứng khoán Phú Hưng có động thái tương tự vào ngày 6/7.

Với nhà đầu tư, việc một cổ phiếu bị đưa tỷ lệ cho vay về 0% hoặc bị loại khỏi danh sách cấp ký quỹ có nghĩa cổ phiếu đó không còn được dùng để tạo sức mua margin mới tại công ty chứng khoán tương ứng. Cách xử lý với các khoản vay hoặc tài sản bảo đảm hiện hữu (nếu có) sẽ tùy thuộc vào quy định nội bộ của từng công ty chứng khoán.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn ngay từ đầu phiên 22/7. Thị giá hiện đã rơi về ngưỡng 35.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường theo đó “nhúng” xuống dưới 18.200 tỷ đồng, giảm hơn 13.800 tỷ đồng nếu so với đầu tháng 7.