Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

SSI và nhiều công ty chứng khoán cắt margin PNJ

| | Thị trường chứng khoán

SSI và nhiều công ty chứng khoán cắt margin PNJ

Nhiều công ty chứng khoán đã đồng loạt loại cổ phiếu PNJ khỏi danh mục được cấp margin.

Trong danh mục giao dịch ký quỹ cập nhật ngày 22/07/2026 của Chứng khoán SSI, cổ phiếu PNJ đã không còn được cấp giao dịch margin.

Tỷ lệ hỗ trợ giảm từ 40% về 0%, đồng nghĩa nhà đầu tư chỉ có thể sử dụng tiền mặt và không thể sử dụng sức mua khi giao dịch cổ phiếu PNJ. Trước đó, Chứng khoán SSI đã từng hạ tỷ lệ margin cổ phiếu PNJ từ 50% về 40%.

Chứng khoán KIS cũng có động thái tương tự khi loại cổ phiếu PNJ khỏi danh mục được cấp margin từ ngày 23/7/2026.

Trước đó, hàng loạt công ty chứng khoán đã giảm hoặc cắt tỷ lệ margin đối với cổ phiếu PNJ sau biến cố liên quan tới thị trường trang sức, kim cương. TCBS đã loại PNJ khỏi danh sách cấp ký quỹ từ ngày 9/7, sau khi Chứng khoán Phú Hưng có động thái tương tự vào ngày 6/7.

Với nhà đầu tư, việc một cổ phiếu bị đưa tỷ lệ cho vay về 0% hoặc bị loại khỏi danh sách cấp ký quỹ có nghĩa cổ phiếu đó không còn được dùng để tạo sức mua margin mới tại công ty chứng khoán tương ứng. Cách xử lý với các khoản vay hoặc tài sản bảo đảm hiện hữu (nếu có) sẽ tùy thuộc vào quy định nội bộ của từng công ty chứng khoán.﻿

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn ngay từ đầu phiên 22/7. Thị giá hiện đã rơi về ngưỡng 35.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường theo đó “nhúng” xuống dưới 18.200 tỷ đồng, giảm hơn 13.800 tỷ đồng nếu so với đầu tháng 7.

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
margin, PNJ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng từng khiến nhà đầu tư "đau đầu" năm 2022 trở lại, chuyên gia nói gì?

Hiện tượng từng khiến nhà đầu tư "đau đầu" năm 2022 trở lại, chuyên gia nói gì? Nổi bật

Bức tranh lợi nhuận 15.200 tỷ ngành chứng khoán trong quý 2: Một cuộc đổi ngôi đang âm thầm diễn ra

Bức tranh lợi nhuận 15.200 tỷ ngành chứng khoán trong quý 2: Một cuộc đổi ngôi đang âm thầm diễn ra Nổi bật

Hóa chất Đức Giang báo lãi quý 2 giảm nửa so với cùng kỳ

Hóa chất Đức Giang báo lãi quý 2 giảm nửa so với cùng kỳ

14:46 , 22/07/2026
Bất ngờ: Bảo Tín Minh Châu công khai giá thu mua vàng PNJ, Doji, Phú Quý

Bất ngờ: Bảo Tín Minh Châu công khai giá thu mua vàng PNJ, Doji, Phú Quý

14:16 , 22/07/2026
Kim cương sụt giá, ế ẩm bao năm, giờ còn kém cả "nhẫn bọc vàng": Thế giới chán lâu rồi, người Việt giờ mới biết?

Kim cương sụt giá, ế ẩm bao năm, giờ còn kém cả "nhẫn bọc vàng": Thế giới chán lâu rồi, người Việt giờ mới biết?

13:53 , 22/07/2026
Lộ trình chi tiết mức thanh toán tiền mua lại của PNJ: Hoàn tất sau 120 ngày, chuyển đổi sản phẩm khác được ưu đãi tới 5%

Lộ trình chi tiết mức thanh toán tiền mua lại của PNJ: Hoàn tất sau 120 ngày, chuyển đổi sản phẩm khác được ưu đãi tới 5%

13:36 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên