Hóa chất Đức Giang báo lãi quý 2 giảm nửa so với cùng kỳ

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần của DGC trong quý 2 đạt hơn 2.415 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý 2/2025. Đáng chú ý, trong bối cảnh doanh thu đi xuống, giá vốn hàng bán của doanh nghiệp vẫn tăng 2%. Diễn biến trái chiều giữa doanh thu và giá vốn khiến lợi nhuận gộp của Hóa chất Đức Giang giảm tới 54% xuống còn gần 456 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp mạnh, từ khoảng 33,9% trong quý 2/2025 xuống còn 18,9% trong quý 2 năm nay. Như vậy, cứ 100 đồng doanh thu thuần, DGC chỉ còn thu về chưa đến 19 đồng lợi nhuận gộp.

Doanh thu hoạt động tài chính quý 2 đạt hơn 194 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm 63% xuống còn hơn 16 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay ở mức gần 8 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Hóa chất Đức Giang báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 507 tỷ đồng, giảm 49%. Sau thuế, DGC lãi hơn 440 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 389 tỷ đồng, giảm 54%.

DGC cho biết nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 so với cùng kỳ năm trước một phần do doanh thu giảm 16%, một phần do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, quý 2 do khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại thời điểm 30/6/2026, tổng tài sản của DGC đạt 19.271 tỷ đồng, giảm 267 tỷ đồng so với đầu năm. Doanh nghiệp còn gần 9.300 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Trên thị trường, cổ phiếu DGC hiện ở mức 40.900 đồng/cp.