iDragon của Chứng khoán Rồng Việt đạt giải “Ứng dụng đầu tư chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2026”

Đây là giải thưởng ghi nhận nỗ lực của Rồng Việt trong định hướng "Lấy khách hàng làm trung tâm" và phát triển một nền tảng đầu tư số hiện đại, đa tiện ích.

Xu hướng số hóa hành trình đầu tư: Từ giao dịch đến quản lý tài sản

Công nghệ đang thay đổi cách nhà đầu tư tiếp cận thị trường. Từ một công cụ đặt lệnh đơn thuần, ứng dụng đầu tư ngày nay cần hỗ trợ xuyên suốt hành trình đầu tư.Không nằm ngoài xu hướng đó, iDragon được Rồng Việt phát triển như một điểm chạm trọng tâm trong hệ sinh thái dịch vụ tài chính – đầu tư, nơi công nghệ, sản phẩm và dữ liệu được kết nối nhằm hỗ trợ nhà đầu tư từ tiếp cận thị trường, thực hiện giao dịch đến quản lý tài sản và nâng cao hiệu quả ra quyết định.

Với năng lực công nghệ, tư duy đổi mới và định hướng phát triển "Lấy khách hàng làm trung tâm", mới đây, ứng dụng giao dịch iDragon đã được Tạp chí GBFR (Vương quốc Anh) vinh danh trong khuôn khổ giải thưởng Global Banking & Finance Awards (GBFA) với danh hiệu "Ứng dụng đầu tư chứng khoán tốt nhất Việt Nam 2026" (Best Mobile Trading Platform Vietnam 2026).

iDragon - Ứng dụng đầu tư chứng khoán đa tiện ích

Được xây dựng với triết lý "All-in-one" (Tất cả tiện ích trong một ứng dụng), iDragon tích hợp các tính năng giải quyết nhu cầu cốt lõi của nhà đầu tư trên một nền tảng di động duy nhất: từ mở tài khoản, theo dõi thị trường, đặt lệnh, quản lý tài sản đến tiếp cận báo cáo phân tích và khuyến nghị đầu tư tự động. Ứng dụng hỗ trợ giao dịch nhiều sản phẩm như chứng khoán cơ sở, chứng khoán phái sinh, trái phiếu và chứng chỉ quỹ mở.

Các thông tin quan trọng như danh mục đầu tư, lãi/lỗ, sức mua và lịch sử giao dịch được hiển thị tập trung theo thời gian thực, giúp nhà đầu tư theo dõi tài khoản thuận tiện hơn mà không cần chuyển đổi qua nhiều công cụ riêng lẻ.

Không chỉ mở rộng tính năng, iDragon còn chú trọng tối ưu trải nghiệm của nhà đầu tư từ những chi tiết nhỏ nhất. Mỗi cải tiến trên ứng dụng đều hướng đến việc giải quyết một nhu cầu thực tế của nhà đầu tư: giao diện đặt lệnh rõ ràng giúp hạn chế rủi ro nhập sai thông tin; nút nộp tiền tại khu vực hiển thị sức mua giúp rút ngắn hành trình từ nộp tiền đến đặt lệnh; cách hiển thị thông tin được tinh gọn giúp người dùng dễ theo dõi và thao tác hơn. Những cải tiến nhỏ nhưng thiết thực này góp phần tạo nên trải nghiệm đầu tư thuận tiện, liền mạch và dễ tiếp cận hơn cho nhà đầu tư.

Tích hợp phân tích và khuyến nghị đầu tư: lợi thế khác biệt của iDragon

Điểm khác biệt của iDragon nằm ở việc tích hợp trực tiếp các công cụ phân tích và khuyến nghị đầu tư từ smartDragon. Thay vì chỉ dừng ở chức năng theo dõi thị trường và đặt lệnh, iDragon giúp nhà đầu tư tiếp cận danh mục khuyến nghị smartPortfolio và tín hiệu hỗ trợ mua/bán từ smartTrade thuận tiện hơn trong quá trình đánh giá cơ hội và thực hiện giao dịch.

Việc đưa các dữ liệu phân tích vào cùng một điểm chạm giao dịch giúp rút ngắn khoảng cách giữa dữ liệu, quyết định và hành động. Đây cũng là một lợi thế cạnh tranh của iDragon trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng cần các công cụ hỗ trợ nhanh chóng, dễ hiểu hơn và gắn trực tiếp với trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Ghi nhận từ người dùng và chuỗi giải thưởng quốc tế

Chỉ trong một năm qua, lượt tải iDragon của Rồng Việt đã tăng gần 40%, phản ánh mức độ tiếp cận ngày càng mở rộng của ứng dụng trong cộng đồng nhà đầu tư. Các màn hình có tần suất truy cập cao như Trang chủ, Đăng nhập, Tài sản, Bảng giá, Sổ lệnh và Đặt lệnh cũng phản ánh nhu cầu sử dụng thực tế của khách hàng tại những điểm chạm quan trọng trong hành trình đầu tư. Đây là cơ sở để Rồng Việt tiếp tục cải tiến iDragon theo hướng bám sát hành vi người dùng, tập trung vào các tính năng có tác động trực tiếp đến trải nghiệm giao dịch, ra quyết định và quản lý tài sản.

Trước giải thưởng năm 2026, hệ sinh thái sản phẩm của Rồng Việt nhiều lần được Global Banking & Finance Review ghi nhận. Việc tiếp tục được vinh danh trong năm 2026 cho thấy nỗ lực nhất quán của Rồng Việt trong chiến lược chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển hệ sinh thái tài chính – đầu tư hiện đại.

Dấu ấn giải thưởng của Chứng khoán Rồng Việt tại Global Banking & Finance Review qua các năm

iDragon và định hướng cá nhân hoá trải nghiệm

Trong tương lai gần, Rồng Việt định hướng tiếp tục nâng cấp iDragon theo hướng cá nhân hóa. Các trọng tâm phát triển bao gồm tích hợp trợ lý ảo hiDragon phiên bản AI, xây dựng hệ thống cảnh báo biến động và quản trị rủi ro danh mục tự động. Qua đó, iDragon được kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng vai trò từ ứng dụng giao dịch thành nền tảng đầu tư số toàn diện hơn, hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản, tiếp cận thông tin và chủ động hơn trong quá trình ra quyết định.

Đại diện Rồng Việt - Ông Nguyễn Đức Phương - Giám đốc Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm chia sẻ: "Với iDragon, Rồng Việt hướng đến xây dựng một ứng dụng đầu tư chứng khoán thuận tiện, ổn định và có khả năng đồng hành cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình đầu tư. Giải thưởng lần này là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho nhà đầu tư."

Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 31/07/2026, nhà đầu tư mở tài khoản chứng khoán trực tuyến thành công tại Rồng Việt còn được nhận quà tặng 100.000 đồng chứng chỉ quỹ mở RVPIF. Tải iDragon và mở tài khoản chứng khoán trực tuyến tại đây để trải nghiệm hành trình đầu tư tối ưu cùng chứng khoán Rồng Việt.