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Cổ phiếu PNJ lại "thủng" đáy bất chấp lời trấn an của Tổng Giám đốc

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Cổ phiếu PNJ lại "thủng" đáy bất chấp lời trấn an của Tổng Giám đốc

Vốn hóa thị trường theo đó “nhúng” xuống dưới 18.200 tỷ đồng, giảm hơn 13.800 tỷ đồng nếu so với đầu tháng 7.

Bất chấp những lời trấn an của Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công, ngay từ đầu phiên sáng 22/7, cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) tiếp tục bị bán tháo. Thị giá PNJ nhanh chóng rơi vào trạng thái "trắng bên mua", với dư bán giá sàn 16,5 triệu đơn vị.

Cú lao dốc đưa thị giá PNJ xuống còn 35.500 đồng/cp, mức thấp nhất trong 5,5 năm kể từ đầu tháng 2/2021. Vốn hóa thị trường theo đó “nhúng” xuống dưới 18.200 tỷ đồng, giảm hơn 13.800 tỷ đồng nếu so với đầu tháng 7.

Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công thừa nhận tác động của vụ việc liên quan đến PNJ-Lab đã lớn hơn nhiều so với đánh giá ban đầu.﻿

Vị CEO cho biết các sản phẩm trang sức kim cương sau khi thu mua không thể đưa trở lại thị trường ngay mà phải trải qua nhiều công đoạn như kiểm định, làm mới, đánh bóng, tháo đá, nấu chảy vàng hoặc tái chế nguyên liệu.

Theo CEO PNJ, nguyên nhân dẫn đến áp lực thanh khoản không nằm ở việc thiếu nguồn lực, công ty đã chuẩn bị vài nghìn tỷ đồng cho chương trình mua lại sản phẩm kim cương từ khách hàng và quá trình này "đang diễn ra suôn sẻ". Vấn đề nằm ở vòng quay vốn: Lượng hàng mua lại cần thời gian xử lý trước khi có thể đưa trở lại kinh doanh, khiến dòng tiền không xoay vòng kịp như điều kiện bình thường.

Theo đó, PNJ áp dụng chi trả cụ thể như sau: khi tiếp nhận sản phẩm và hoàn tất hồ sơ hợp lệ, PNJ thanh toán tiền mua lại thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Cụ thể, đợt 1 thanh toán 10%, đợt 2 20%, đợt 3 và đợt 4 mỗi đợt 25%, đợt cuối 20%. Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ hoặc lễ, doanh nghiệp sẽ chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Mặt khác, con số được công bố tại họp báo cho thấy rõ mức độ lệch pha của dòng tiền: từ khi biến cố xảy ra, tổng doanh số bán ra của PNJ chỉ bằng 1/5 doanh số mua vào.﻿ Ông Công gọi đây là giai đoạn "điều chỉnh ngắn hạn" và khẳng định nền tảng của doanh nghiệp không bị lung lay: "Chúng tôi vẫn còn con người, vẫn còn hệ thống".

Dù vậy, CEO PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cho biết doanh thu trang sức bán lẻ trong tháng 7/2026 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.

Trong một diễn biến khác, CEO PNJ cũng đang trong thời gian thực hiện mua 1 triệu cổ phiếu theo đăng ký trước đó nhằm cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận từ ngày 17/7 đến ngày 14/8.


Trước đó, ông Cao Ngọc Duy, em trai Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung, cũng đăng ký mua 300.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 7/8.


Ngày 17/8 tới đây, PNJ sẽ chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến bằng văn bản về phương án mua lại cổ phiếu quỹ. PNJ cho biết việc mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những giải pháp HĐQT xem xét triển khai trong bối cảnh hiện nay, thể hiện niềm tin vào nền tảng hoạt động của doanh nghiệp cũng như cam kết đồng hành cùng lợi ích lâu dài của cổ đông.

Ngọc Ly

Nhịp sống thị trường

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