Cổ phiếu PNJ lại "thủng" đáy bất chấp lời trấn an của Tổng Giám đốc

Bất chấp những lời trấn an của Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công, ngay từ đầu phiên sáng 22/7, cổ phiếu CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) tiếp tục bị bán tháo. Thị giá PNJ nhanh chóng rơi vào trạng thái "trắng bên mua", với dư bán giá sàn 16,5 triệu đơn vị.

Cú lao dốc đưa thị giá PNJ xuống còn 35.500 đồng/cp, mức thấp nhất trong 5,5 năm kể từ đầu tháng 2/2021. Vốn hóa thị trường theo đó “nhúng” xuống dưới 18.200 tỷ đồng, giảm hơn 13.800 tỷ đồng nếu so với đầu tháng 7.

Tại buổi gặp gỡ báo chí mới đây, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công thừa nhận tác động của vụ việc liên quan đến PNJ-Lab đã lớn hơn nhiều so với đánh giá ban đầu.﻿

Vị CEO cho biết các sản phẩm trang sức kim cương sau khi thu mua không thể đưa trở lại thị trường ngay mà phải trải qua nhiều công đoạn như kiểm định, làm mới, đánh bóng, tháo đá, nấu chảy vàng hoặc tái chế nguyên liệu.

Theo CEO PNJ, nguyên nhân dẫn đến áp lực thanh khoản không nằm ở việc thiếu nguồn lực, công ty đã chuẩn bị vài nghìn tỷ đồng cho chương trình mua lại sản phẩm kim cương từ khách hàng và quá trình này "đang diễn ra suôn sẻ". Vấn đề nằm ở vòng quay vốn: Lượng hàng mua lại cần thời gian xử lý trước khi có thể đưa trở lại kinh doanh, khiến dòng tiền không xoay vòng kịp như điều kiện bình thường.

Theo đó, PNJ áp dụng chi trả cụ thể như sau: khi tiếp nhận sản phẩm và hoàn tất hồ sơ hợp lệ, PNJ thanh toán tiền mua lại thành 5 đợt trong vòng 120 ngày. Cụ thể, đợt 1 thanh toán 10%, đợt 2 20%, đợt 3 và đợt 4 mỗi đợt 25%, đợt cuối 20%. Trường hợp ngày thanh toán trùng vào ngày nghỉ hoặc lễ, doanh nghiệp sẽ chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

Mặt khác, con số được công bố tại họp báo cho thấy rõ mức độ lệch pha của dòng tiền: từ khi biến cố xảy ra, tổng doanh số bán ra của PNJ chỉ bằng 1/5 doanh số mua vào.﻿ Ông Công gọi đây là giai đoạn "điều chỉnh ngắn hạn" và khẳng định nền tảng của doanh nghiệp không bị lung lay: "Chúng tôi vẫn còn con người, vẫn còn hệ thống".