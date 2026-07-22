Lỗ lũy kế của doanh nghiệp chủ quản Đầm Sen “phình to” lên hơn 400 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý II/2026 vừa công bố, Phú Thọ Tourist ghi nhận doanh thu thuần đạt 46,6 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 13,7 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi (95,3%), chủ yếu đến từ khoản tiền gửi và đầu tư tài chính. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 96,9 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng về doanh thu vẫn chưa đủ để kéo doanh nghiệp ra khỏi tình trạng thua lỗ.

Trong quý II, giá vốn hàng bán lên tới 61,3 tỷ đồng, cao hơn doanh thu gần 14,7 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp tiếp tục lỗ gộp ngay từ khâu bán hàng. Sau khi cộng doanh thu tài chính và các khoản thu nhập khác, đồng thời trừ các chi phí phát sinh, Phú Thọ Tourist vẫn báo lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh âm.

Dù vậy, nhờ doanh thu tài chính tăng mạnh, khoản lỗ đã thu hẹp khoảng 37,4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế nửa đầu năm 2026, doanh nghiệp lỗ sau thuế khoảng 12,8 tỷ đồng. Đến ngày 30/6/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm tới 401,7 tỷ đồng, tăng thêm gần 12,8 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản lỗ lũy kế hiện tương đương gần một nửa vốn chủ sở hữu, phản ánh tình trạng kinh doanh kém hiệu quả đã kéo dài nhiều năm.

Đi sâu vào báo cáo tài chính, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số thua lỗ mà còn ở cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.

Theo đó, cứ khoảng 100 đồng doanh thu tạo ra, Phú Thọ Tourist phải chi khoảng 131 đồng giá vốn trước khi tính đến chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. Nói cách khác, hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn đang vận hành dưới giá vốn, khiến doanh nghiệp càng tăng doanh thu thì áp lực chi phí càng lớn.

Trong văn bản giải trình gửi cơ quan quản lý, Phú Thọ Tourist cho biết chi phí thuê đất hiện chiếm khoảng 30% giá vốn hàng bán và là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận tiếp tục âm. Mặc dù doanh thu quý II tăng thêm khoảng 2,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, phần tăng này vẫn chưa đủ bù đắp chi phí đầu vào ngày càng lớn.

Đáng chú ý hơn, việc khoản lỗ được thu hẹp trong quý vừa qua chủ yếu đến từ doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi, thay vì sự cải thiện của hoạt động kinh doanh chính.

Bảng cân đối kế toán tiếp tục cho thấy một nghịch lý đáng chú ý. Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng tài sản của Phú Thọ Tourist đạt khoảng 908,1 tỷ đồng.

Trong đó, doanh nghiệp đang nắm giữ 235,5 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn ngắn và gần 319,6 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn. Tổng giá trị tiền gửi và đầu tư tài chính lên tới hơn 555 tỷ đồng, tương đương hơn 60% tổng tài sản.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả chỉ còn khoảng 53,3 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu vẫn đạt gần 855 tỷ đồng.

Điều này cho thấy doanh nghiệp gần như không chịu áp lực lớn về vay nợ hay chi phí lãi vay. Với nguồn tiền mặt và tài sản tài chính dồi dào, vấn đề của Phú Thọ Tourist không nằm ở khả năng huy động vốn mà là hiệu quả khai thác khối tài sản hiện có để tạo ra lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.

Phú Thọ Tourist hiện là đơn vị quản lý và khai thác Công viên Văn hóa Đầm Sen, Trung tâm Dịch vụ Du lịch Đầm Sen, cụm khách sạn Ngọc Lan - Phú Thọ, Khu du lịch sinh thái Vàm Sát, đồng thời đầu tư vào Công viên nước Đầm Sen cùng một số khách sạn khác.

Theo kế hoạch năm 2026, Phú Thọ Tourist đặt mục tiêu đạt 237,3 tỷ đồng doanh thu và tiếp tục dự kiến lỗ hơn 28,2 tỷ đồng. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành khoảng 41% kế hoạch doanh thu và ghi nhận mức lỗ tương đương khoảng 45% kế hoạch cả năm.

Trong bối cảnh sở hữu lượng tiền gửi và đầu tư tài chính lên tới hơn nửa nghìn tỷ đồng nhưng hoạt động cốt lõi vẫn liên tục thua lỗ, bài toán lớn nhất với doanh nghiệp chủ quản Đầm Sen hiện không còn là nguồn lực tài chính, mà là khả năng chuyển hóa khối tài sản sẵn có thành lợi nhuận bền vững và lấy lại sức hút của một thương hiệu giải trí từng là biểu tượng của TP.HCM.