Quỹ lớn nhất thế giới liên tiếp "gom" hàng tấn vàng

Trong phiên 21/7, SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – tiếp tục mua ròng 2,3 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 1.006 tấn. Như vậy, chỉ sau hai phiên, quỹ này đã mua thêm khoảng 7 tấn vàng.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng tăng 1,7% trong phiên cùng ngày, lên 4.077 USD/ounce. Đà đi lên tiếp tục được củng cố trong sáng 22/7, khi giá tăng thêm 1,5%, vượt mốc 4.100 USD/ounce và giao dịch quanh 4.127 USD/ounce.

So với vùng đáy 3.977 USD/ounce thiết lập ngày 16/7, giá vàng hiện đã phục hồi khoảng 4%.

Đà tăng của vàng diễn ra trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi sát định hướng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước cuộc họp ngày 29/7. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 hiện được định giá ở mức gần 63%, thấp hơn đáng kể so với khoảng 90% trước khi dữ liệu lạm phát được công bố, nhưng vẫn đủ lớn để duy trì áp lực lên kim loại quý.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,261%, trong khi lợi suất kỳ hạn 10 năm lên 4,628%. Chỉ số USD cũng duy trì quanh 101,22 điểm. Lợi suất và đồng bạc xanh đi lên thường làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do kim loại quý không sinh lãi suất.

Ở chiều ngược lại, căng thẳng quanh eo biển Hormuz và Biển Đỏ tiếp tục hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Hoạt động vận tải qua Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng trong bối cảnh Mỹ và Iran duy trì các cuộc tấn công.

Với vàng, tác động vì vậy vẫn mang tính hai chiều: rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, trong khi giá dầu cao, lợi suất tăng và đồng USD mạnh hơn có thể hạn chế dư địa tăng giá.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao các tin tức về lệnh ngừng bắn, thông báo của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), báo cáo PMI sơ bộ hôm thứ Sáu và bất kỳ sự gián đoạn nào nữa đối với các tuyến đường vận chuyển qua eo biển Hormuz hoặc Biển Đỏ.

Việc giữ vững mức giá trên 4.072,4 USD sẽ cải thiện triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi việc đảo chiều giảm xuống dưới 4.041,65 USD sẽ báo hiệu rằng lợi suất trái phiếu cao hơn đang giành lại quyền kiểm soát.