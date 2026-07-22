Bất ngờ: DOJI bán vàng thấp hơn giá niêm yết

Theo thông báo của DOJI, từ ngày 22/7 đến hết ngày 21/8/2026, khách hàng mua vàng ép vỉ Hưng – Thịnh – Vượng trên nền tảng eGold sẽ được giảm trực tiếp 20.000 đồng/chỉ, tương đương 200.000 đồng/lượng.

Ưu đãi được áp dụng tự động vào giá thanh toán. Như vậy, giá thực tế người mua phải trả sẽ thấp hơn mức niêm yết của DOJI tại cùng thời điểm.

Chương trình chỉ áp dụng với các sản phẩm vàng ép vỉ Hưng – Thịnh – Vượng được mua qua eGold, không phải đợt điều chỉnh bảng giá chung đối với toàn bộ sản phẩm vàng của doanh nghiệp.

Sáng 22/7, nhẫn tròn 9999 Hưng – Thịnh – Vượng được DOJI niêm yết ở mức 14,32 triệu đồng/chỉ mua vào và 14,62 triệu đồng/chỉ bán ra. Nếu áp dụng chương trình ưu đãi, giá thanh toán của người mua tương ứng còn khoảng 14,6 triệu đồng/chỉ, hay 146 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với không khí sôi động hồi đầu năm, sức nóng trên thị trường vàng hiện đã hạ nhiệt rõ rệt. Cuối tháng 1, giá vàng miếng SJC có thời điểm lập đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn tại DOJI lên khoảng 190,8 triệu đồng/lượng. Khi đó, người dân từng đổ về các cửa hàng từ sáng sớm, thậm chí xếp hàng từ 3 giờ để chờ mua. Nhiều điểm bán rơi vào tình trạng quá tải, hết hàng, giới hạn mỗi khách chỉ được mua một lượng nhỏ hoặc phải nhận vàng theo giấy hẹn.

Đến giai đoạn cuối quý 2 và đầu quý 3, bức tranh gần như đảo chiều. Ghi nhận tại “phố vàng” Trần Nhân Tông cho thấy lượng khách mua bán chỉ còn lác đác, cảnh chen chúc và chờ lấy số đã biến mất; người mua có thể vào giao dịch và nhận vàng ngay.

Nếu tính theo giá mua vào hiện tại, người mua vàng ở vùng cao nhất có thể đang chịu khoản lỗ gần 48 triệu đồng trên mỗi lượng.﻿

PNJ gặp biến cố, thị trường bán lẻ vàng thêm xáo trộn

Động thái kích cầu của DOJI cũng diễn ra trong lúc một tên tuổi lớn khác trên thị trường vàng và trang sức là PNJ đang phải xử lý hàng loạt vấn đề phát sinh liên quan đến niềm tin khách hàng.

Đầu tháng 7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin về việc triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố 22 bị can và thu giữ khoảng 1.100 viên kim cương. Trong số những người bị khởi tố có Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ, công ty con do PNJ sở hữu toàn bộ vốn. Vụ việc hiện vẫn trong quá trình điều tra.

Ngày 16/7, PNJ thông qua chủ trương thuê các đơn vị quốc tế thực hiện đánh giá độc lập về chất lượng sản phẩm và các quy trình nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Đến ngày 21/7, tại buổi gặp gỡ báo chí, Tổng Giám đốc PNJ Phan Quốc Công thừa nhận tác động của vụ việc liên quan đến PNJ-Lab đã lớn hơn nhiều so với đánh giá ban đầu.

PNJ cho biết nhu cầu khách hàng bán lại trang sức tăng đột biến, buộc công ty áp dụng các biện pháp quản trị thanh khoản tạm thời và điều chỉnh quy trình mua lại sản phẩm phù hợp với năng lực tiếp nhận, kiểm tra chất lượng và nguồn thanh khoản thực tế.

Dù vậy, CEO PNJ khẳng định hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, đồng thời cho biết doanh thu trang sức bán lẻ trong tháng 7/2026 tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước.