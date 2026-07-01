PNJ xin lỗi trước làn sóng 'bán tháo' kim cương

Chiều 21/7, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) phát hành thư gửi khách hàng để giải thích về tình trạng thay đổi trong tiến độ xử lý và thanh toán các giao dịch kim cương .

PNJ gửi lời xin lỗi vì những bất tiện mà khách hàng đã gặp phải, đồng thời giải thích sự việc. Theo doanh nghiệp, thị trường vàng và trang sức trong các tháng qua đã ghi nhận hàng loạt biến động bất thường, dẫn tới nhu cầu bán lại trang sức - đặc biệt là kim cương - tăng đột biến. Tình trạng dồn ứ này đã tạo ra áp lực lớn đối với hệ thống vận hành của nhiều doanh nghiệp, trong đó có PNJ .

Nhiều người bán lại kim cương PNJ nhưng tiến độ thanh toán tiền thay đổi.

PNJ nhấn mạnh: "Việc điều chỉnh lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện tại không phải là sự thay đổi về cam kết, mà là giải pháp để giải quyết tình trạng lượng khách giao dịch tăng mạnh chưa từng có".

Cụ thể, đối với kim cương rời, phía PNJ cho biết khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền, không chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng để tuân thủ Nghị định 232.

Đối với các dòng hàng còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ, bao gồm: vàng miếng SJC/vàng Tài lộc PNJ/nhẫn trơn/Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời… Giá trị chuyển đổi được áp dụng trên cơ sở chính sách ưu đãi hiện hành tại thời điểm giao dịch, đồng thời được PNJ cộng thêm mức ưu đãi bổ sung theo từng nhóm sản phẩm.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận tiền, PNJ thanh toán đầy đủ giá trị mua lại theo lộ trình mà hệ thống có thể đáp ứng. Khách hàng có thể lựa chọn phương án kết hợp linh hoạt, tức là chuyển đổi một phần giá trị mua lại sang sản phẩm PNJ và nhận chi trả bằng tiền cho phần còn lại. Phần giá trị chuyển đổi sang sản phẩm sẽ được áp dụng ưu đãi tương ứng theo từng nhóm sản phẩm, phần giá trị nhận tiền sẽ được thanh toán theo lộ trình.

Doanh nghiệp khẳng định có đủ nguồn lực để đảm bảo mọi quyền lợi và giữ nguyên cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại theo đúng các chính sách đã công bố.

Trước đó, khi sự cố liên quan tới Công ty TNHH MTV Giám định PNJ ( Công ty P-Lab ), là công ty con trực thuộc 100% vốn của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận xuất hiện, Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung đã gửi một bức thư đến cổ đông, nhà đầu tư và các chuyên viên phân tích.

Bà Dung cũng đã xin lỗi vì vụ việc liên quan đến một cá nhân trong đường dây buôn lậu kim cương đã gây ra những lo ngại và làm ảnh hưởng đến niềm tin của các bên liên quan.