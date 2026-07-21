Dabaco lên tiếng về tai nạn lao động tại Thanh Hóa

Mới đây, Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa đã thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực xử lý chất thải thuộc trang trại chăn nuôi của công ty tại xã Thạnh Quảng, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026.

Doanh nghiệp cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, công ty đã khẩn trương tổ chức đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị. Mặc dù đã được đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa, 5 người đã không qua khỏi; 2 người hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế.

Lãnh đạo Dabaco đã trực tiếp đến các cơ sở y tế để thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình trạng sức khỏe của những người đang được điều trị; đồng thời đến chia sẻ với thân nhân, gia đình những người đã qua đời, phối hợp lo công việc hậu sự một cách chu đáo và vẹn toàn nhất. Tập đoàn cũng đã chỉ đạo huy động đầy đủ các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm các nạn nhân và gia đình được hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần trong thời điểm đặc biệt khó khăn này.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dabaco Việt Nam, Dabaco Thanh Hóa đã huy động các nguồn lực cần thiết để khắc phục hậu quả. Các nội dung trọng tâm bao gồm: tập trung cứu chữa và chăm sóc người bị thương, kịp thời báo cáo và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, chủ động chăm lo và đồng hành cùng gia đình các nạn nhân, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động bị nạn.

Đồng thời, công ty đang triển khai các biện pháp kiểm soát, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra tai nạn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, điều tra và làm rõ nguyên nhân theo quy định.

“ Dabaco và Dabaco Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực chăm sóc người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và cung cấp thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan chức năng ”, thông báo nêu.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DBC phản ứng tiêu cực sau thông tin trên. Chốt phiên 20/7, mã này giảm hết biên độ xuống 16.250 đồng/cổ phiếu, với hàng triệu đơn vị dư bán giá sàn. Thanh khoản cũng lập mức cao kỷ lục, đạt gần 7,7 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Sang phiên 21/7, DBC dần lấy lại trạng thái cân bằng và đóng cửa quanh mức 16.300 đồng/cổ phiếu.