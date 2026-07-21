Chính thức: PNJ đưa ra phương án xử lý giao dịch kim cương

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa phát đi thông báo gửi khách hàng liên quan đến tiến độ xử lý, thanh toán và phương án thực hiện các giao dịch mua lại sản phẩm trong thời gian gần đây.

Theo PNJ, thị trường vàng và trang sức những tháng qua ghi nhận một số diễn biến bất thường. Nhu cầu bán lại trang sức, đặc biệt là trang sức kim cương, tăng đột biến trong khoảng thời gian ngắn, qua đó tạo áp lực lên nhiều doanh nghiệp trong ngành và ảnh hưởng đến tiến độ xử lý giao dịch tại hệ thống.

Về phương án giao dịch, đối với kim cương rời, khách hàng có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời khác hoặc nhận tiền mặt. PNJ cho biết mặt hàng này không được chuyển đổi sang trang sức và vàng miếng nhằm tuân thủ Nghị định 232.

Đối với các dòng sản phẩm còn lại, khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các mặt hàng đang được kinh doanh tại hệ thống PNJ. Danh mục chuyển đổi gồm vàng miếng SJC, Vàng Tài lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm và kim cương rời.

Giá trị chuyển đổi được xác định trên cơ sở chính sách ưu đãi hiện hành tại thời điểm giao dịch. Bên cạnh đó, PNJ cho biết sẽ áp dụng thêm mức ưu đãi bổ sung tùy từng nhóm sản phẩm.

Trường hợp khách hàng có nhu cầu nhận tiền, doanh nghiệp cam kết thanh toán đầy đủ giá trị mua lại theo lộ trình mà hệ thống có thể đáp ứng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn phương án kết hợp, trong đó một phần giá trị mua lại được chuyển đổi sang sản phẩm PNJ, phần còn lại được chi trả bằng tiền.

Theo phương án này, phần giá trị chuyển đổi sang sản phẩm sẽ được hưởng ưu đãi tương ứng với từng nhóm hàng, trong khi phần nhận bằng tiền được thanh toán theo lộ trình của hệ thống.

Áp dụng hạn mức thanh toán mua lại mỗi ngày, không còn chi trả ngay trong ngày

Đặc biệt, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc PNJ thống nhất triển khai phương án quản trị thanh khoản mới nhằm duy trì hoạt động ổn định và bảo vệ lợi ích dài hạn của khách hàng, đối tác và các bên liên quan. Theo phương án mới, PNJ sẽ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày, căn cứ vào năng lực thực tế của hệ thống, đối với toàn bộ giao dịch mua lại trên phạm vi cả nước.

Doanh nghiệp sẽ thanh toán sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp, thay vì chi trả ngay trong ngày như trước đây.

Thứ tự thanh toán được xác định theo thời điểm hoàn tất hồ sơ giao dịch và phương án mà khách hàng lựa chọn. Trong trường hợp tổng nhu cầu vượt hạn mức xử lý trong ngày, PNJ khẳng định vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại và thanh toán toàn bộ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

PNJ cho biết đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường biến động bất thường. Chính sách sẽ được xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định.

PNJ nhấn mạnh việc điều chỉnh lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện tại không đồng nghĩa với thay đổi cam kết đối với khách hàng. Đây được xem là giải pháp nhằm bảo đảm các nghĩa vụ được thực hiện có hệ thống và bền vững trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng mạnh.

Doanh nghiệp khẳng định vẫn giữ nguyên cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại theo các chính sách đã công bố. Với nền tảng tài chính được tích lũy qua gần bốn thập kỷ, PNJ cho biết có đủ nguồn lực để bảo đảm các cam kết về thu đổi và bảo hành sản phẩm.

Bên cạnh việc xử lý các giao dịch đang phát sinh, PNJ cho biết đã thành lập tổ giám sát đặc biệt trong nội bộ. Công ty đồng thời mời một tổ chức quốc tế uy tín đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm và thuê đơn vị kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh.

Theo PNJ, các biện pháp này nhằm giúp khách hàng và thị trường có thêm cơ sở đánh giá chất lượng sản phẩm, tính minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng.

Trong thông báo, PNJ cũng gửi lời xin lỗi tới khách hàng vì những bất tiện đã phát sinh, đồng thời cảm ơn sự kiên nhẫn và đồng hành trong thời gian qua. Công ty cho biết các biện pháp đang được triển khai không chỉ nhằm giải quyết khó khăn trước mắt mà còn hướng tới củng cố nền tảng vận hành ổn định và bền vững hơn.

Thời gian tới, PNJ cam kết tiếp tục cập nhật thông tin một cách minh bạch, công bố kết quả các cuộc đánh giá độc lập và lắng nghe ý kiến từ khách hàng.