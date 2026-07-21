Lãnh đạo Dabaco mua thành công 1 triệu cổ phiếu DBC đã đăng ký

Ông Lê Quốc Đoàn- Thành viên HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (MCK: DBC, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Cụ thể, ông Lê Quốc Đoàn đã mua thành công 1 triệu cổ phiếu DBC như đăng ký trước đó. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh từ ngày 17/7/2026 đến ngày 21/7/2026.

Sau giao dịch, ông Lê Quốc Đoàn đã tăng sở hữu từ 439.548 cổ phiếu DBC lên mức hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,1% lên 0,33% vốn tại Dabaco.

Ảnh minh họa: DBC

Cùng chiều diễn biến, ông Nguyễn Văn Vượng là anh trai của bà Nguyễn Thị Mai Hương- Thành viên Ban kiểm soát Dabaco cũng vừa đăng ký mua 300.000 cổ phiếu DBC từ ngày 16/7/2026 đến ngày 14/8/2026.

Nếu giao dịch thành công, ông Vượng sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 0,07% vốn và trở thành cổ đông của Dabaco.

Được biết, ông Vượng là anh trai của bà Nguyễn Thị Mai Hương- Thành viên Ban kiểm soát của Dabaco. Hiện, bà Hương đang không sở hữu cổ phiếu DBC nào.

Trong một diễn biến khác, mới đây Dabaco đã đăng tải thông tin về vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực xử lý chất thải thuộc trang trại chăn nuôi của Công ty TNHH Dabaco Thanh Hóa tại xã Thạnh Quảng, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 18/7/2026.

Doanh nghiệp cho biết, ngay sau khi tai nạn xảy ra, công ty đã khẩn trương tổ chức đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị. Mặc dù đã được đội ngũ y, bác sĩ tận tình cứu chữa, 5 người đã không qua khỏi; 2 người hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế. Một số người trực tiếp tham gia ứng cứu tại hiện trường cũng đang được kiểm tra và theo dõi sức khỏe.

Lãnh đạo Dabaco đã chỉ đạo huy động đầy đủ các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm các nạn nhân và gia đình được hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần trong thời điểm đặc biệt khó khăn này.

Thực hiện chỉ đạo, Dabaco Thanh Hóa đã huy động các nguồn lực cần thiết để khắc phục hậu quả, tập trung cứu chữa và chăm sóc người bị thương, kịp thời báo cáo và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền, chủ động chăm lo và đồng hành cùng gia đình các nạn nhân, bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người lao động bị nạn.

Bên cạnh đó, công ty đang triển khai các biện pháp kiểm soát, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra tai nạn; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xác minh, điều tra và làm rõ nguyên nhân theo quy định.

Dabaco và Dabaco Thanh Hóa sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực chăm sóc người bị thương, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và cung cấp thông tin chính thức khi có kết luận từ cơ quan chức năng.



