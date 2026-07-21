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Tự doanh CTCK gom mạnh cổ phiếu Vingroup phiên Index "bay" 13 điểm

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Tự doanh CTCK gom mạnh cổ phiếu Vingroup phiên Index "bay" 13 điểm

Tự doanh CTCK mua ròng 72 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch 21/7 khá tiêu cực khi chỉ số chính không giữ được vùng hỗ trợ 1.750 điểm. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều, thanh khoản gia tăng mạnh. Đóng cửa, VN-Index giảm 12,95 điểm (-0,74%) về mức 1.730,56 điểm. Giao dịch của khối ngoại là cân bằng khi mua ròng nhẹ khoảng 25 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 72 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK mua ròng mạnh nhất tại VIC với giá trị 42 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (29 tỷ đồng), MWG (24 tỷ đồng), ACB (20 tỷ đồng), VRE (18 tỷ đồng), VNM (13 tỷ đồng), HDB và LPB cùng đạt 10 tỷ đồng, VJC (8 tỷ đồng) và MSN (7 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, GAS là cổ phiếu bị tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất với giá trị 30 tỷ đồng, tiếp theo là POW (28 tỷ đồng), FPT và FUEVFVND cùng bị bán ròng 18 tỷ đồng, TCB (15 tỷ đồng), VHM (13 tỷ đồng), PVT (9 tỷ đồng), BID (8 tỷ đồng), E1VFVN30 (6 tỷ đồng) và HPG (4 tỷ đồng).

An Thái

Nhịp sống thị trường

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