Công ty chứng khoán thông báo bán giải chấp hàng triệu cổ phiếu của Chủ tịch DIC Corp

Công ty CP Chứng khoán MB (MBS) tiếp tục thông báo bán giải chấp cổ phiếu DIG của Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã: DIG, sàn HoSE) thuộc sở hữu của hai lãnh đạo công ty này.

Trong đó, MBS thông báo bán giải chấp 3,66 triệu cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIC Corp. Em gái ông Cường là bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp cũng bị thông báo bán giải chấp 672.000 cổ phiếu DIG.

Các giao dịch trên dự kiến được thực hiện từ ngày 21/7 tới khi hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc đủ tỷ lệ ký quỹ đảm bảo theo quy định tại MBS.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT DIG. Ảnh: DIG

Số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điễm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của Công ty chứng khoán mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán hoặc bỗ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Chủ tịch DIC Corp cùng người thân liên tục bị "call margin" trong thời gian vừa qua. Gần nhất, ông Nguyễn Hùng Cường bị bán giải chấp 2,69 triệu cổ phiếu DIG trong thời gian từ 7-9/7/2026. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh, qua đó Chủ tịch DIG giảm sở hữu từ 43,22 triệu cổ phiếu xuống còn 40,53 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,43% xuống 5,09%.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng báo báo bị bán giải chấp 660.400 cổ phiếu DIG trong phiên 7/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Qua đó, bà Huyền giảm sở hữu từ 9,68 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,22%) xuống mức 9,02 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,02%).

Mẹ của ông Cường là bà Lê Thị Hà Thành cũng bị bán giải chấp 854.000 cổ phiếu DIG trong phiên 7-8/7/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Do đó, bà Thành giảm sở hữu từ 12,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,61%) xuống 11,94 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,5%).

Trong diễn biến khác, DIC Corp vừa qua thông báo đã hoàn tất việc chấm dứt giao dịch góp vốn và Công ty TNHH Đại Phước Thiên An đã thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định.

Ngày 30/06/2026, DIG đã nhận được Thông báo của Sở Tài chính TP. Đồng Nai về việc hoàn tất giải thể Công ty TNHH Đại Phước Thiên An.

Công ty TNHH Đại Phước Thiên An được thành lập tháng 11/2020 có vốn điều lệ 2.350 tỷ đồng, do DIG sở hữu 99,9%. Công ty này cùng với Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh được thành lập cùng thời điểm, cùng mục tiêu triển khai đầu tư xây dựng các phân khu thuộc dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước.

Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước của DIG tọa lạc tại xã Đại Phước, TP. Đồng Nai, quy mô 464,5ha, tổng mức đầu tư 7.506 tỷ đồng.

Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, DIG cũng nhận được thông báo của Sở Tài chính Đồng Nai về việc hoàn tất thủ tục giải thể Công ty TNHH Đại Phước Thiên Minh.



