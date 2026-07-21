Đại diện PNJ tuyên bố đã chuẩn bị vài nghìn tỷ mua lại kim cương

Ngày 21/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tổ chức buổi thông tin tới các cơ quan báo chí, truyền thông để cập nhật tình hình sau khi xảy ra vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương liên quan đến cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab).

Tại buổi họp báo, ông Phan Quốc Công, CEO PNJ chia sẻ rằng, khi sự việc mới bùng phát, ban lãnh đạo đánh giá đây là sai phạm cá nhân, mang tính đơn lẻ. Nhưng diễn biến thị trường những tuần qua cho thấy niềm tin vào kim cương đã bị tổn thương trên phạm vi toàn ngành, không riêng PNJ.

Điểm đáng chú ý nhất tại buổi thông tin là đại diện của PNJ lần đầu thừa nhận công ty đang chịu áp lực thanh khoản. Nguyên nhân, theo ông Công, không nằm ở việc thiếu nguồn lực, công ty đã chuẩn bị vài nghìn tỷ đồng cho chương trình mua lại sản phẩm kim cương từ khách hàng và quá trình này "đang diễn ra suôn sẻ".

Vấn đề nằm ở vòng quay vốn: Lượng hàng mua lại cần thời gian xử lý trước khi có thể đưa trở lại kinh doanh, khiến dòng tiền không xoay vòng kịp như điều kiện bình thường.

Con số được công bố tại buổi thông tin cho thấy rõ mức độ lệch pha của dòng tiền: từ khi biến cố xảy ra, tổng doanh số bán ra của PNJ chỉ bằng 1/5 doanh số mua vào. Đại diện PNJ gọi đây là giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn và khẳng định nền tảng của doanh nghiệp không bị lung lay.

Để giảm áp lực lên dòng tiền, PNJ cho biết đang cân đối chặt chẽ dòng tiền vào - ra nhằm không ảnh hưởng đến hoạt động chung, đồng thời điều hướng nhu cầu của khách hàng theo hướng "tối đa hóa lợi ích" cho họ. Cụ thể, công ty khuyến khích khách đổi sản phẩm kim cương sang các dòng sản phẩm khác (ngang giá, hoặc trên giá) trong hệ thống, kèm chính sách khuyến mại.

Với nhóm khách hàng yêu cầu hoàn tiền mặt, PNJ sẽ chia việc chi trả thành nhiều đợt thay vì thanh toán một lần. Tuy nhiên, ông Công thừa nhận công ty chưa chốt được khung thời gian cụ thể cho các đợt hoãn thanh toán.

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2026 của PNJ, tổng tài sản của doanh nghiệp vào thời điểm 31/3/2026 đạt gần 19.973 tỷ đồng, trong đó khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 924 tỷ đồng, tăng so với mức 522 tỷ đồng hồi đầu năm.

Cùng với đó, khoản mục Đầu tư tài chính ngắn hạ" đạt 3.586 tỷ đồng. Đây chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 1 năm (3.487 tỷ đồng) và 99 tỷ đồng trái phiếu.

Trong khi đó, dư nợ vay ngắn hạn của công ty tại thời điểm cuối quý 1 là gần 2.900 tỷ đồng, giảm so với mức 4.223 tỷ đồng đầu năm. PNJ sử dụng linh hoạt cả vay tín chấp (áp dụng tại HSBC, Hana Bank và ACB với tổng giá trị khoảng 691 tỷ đồng) và vay thế chấp bằng hàng tồn kho (áp dụng tại Woori Bank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank). Theo thuyết minh, công ty đã sử dụng lượng hàng tồn kho trị giá 4.361 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ vẫn chịu áp lực bán mạnh. Cổ phiếu này vừa mất thêm 11% thị giá khi giảm mạnh cả 2 phiên đầu tuần. Đặc biệt, trong phiên 21/7 vừa qua, PNJ còn giảm kịch sàn "trắng bên mua", dư bán sàn lên đến gần 10 triệu đơn vị.

So với đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 1, thị giá PNJ đã “bốc hơi” 55% còn 38.150 đồng/cp. Đây là mức thấp nhất trong hơn 5 năm của cổ phiếu này, kể từ cuối tháng 3/2021. Vốn hóa thị trường tương ứng còn khoảng 19.500 tỷ đồng.