YeaH1 bổ nhiệm một Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP Tập đoàn YeaH1 (MCK: YEG) vừa có thông báo gửi các Sở GDCK về việc thay đổi nhân sự của tập đoàn.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 267/2026/HĐQT/YEG, YeaH1 bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Sản xuất nội dung kể từ ngày 20/7/2026 đối với bà Đỗ Thị Mai Vy.

Bà Đỗ Thị Mai Vy trở thành người nội bộ của công ty từ ngày 20/7/2026, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và được hưởng các chế độ thu nhập, phụ cấp theo chính sách hiện hành của tập đoàn.

Trong một diễn biến khác, đầu tháng 7/2026, YeaH1 đã công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, YeaH1 dự kiến chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị chào bán theo giá bán là 250 tỷ đồng. Cổ phiếu mới bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

YeaH1 cho biết mục đích chào bán cổ phiếu đợt này nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh của công ty.

Với số tiền dự kiến thu được là 250 tỷ đồng, YeaH1 sẽ được sử dụng góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết nhằm bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh của các công ty này trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, cụ thể như sau:

Nguồn: YEG

Thời gian thực hiện chào bán trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có chấp thuận bằng văn bản. Thời gian chào bán không quá 90 ngày kể từ ngày có văn bản chấp thuận của UBCKNN. Các nhà đầu tư được lựa chọn tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu theo thông báo của công ty.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của YeaH1 sẽ tăng từ hơn 2.052 tỷ đồng lên mức hơn 2.302 tỷ đồng.