Viettel Construction hoàn tất phát hành gần 14 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction, MCK: CTR, sàn HoSE) vừa có báo cáo về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Theo đó, kết thúc đợt phát hành ngày 10/7/2026, Viettel Construction đã hoàn tất phân phối hơn 13,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 15.766 cổ đông, còn lại 2.460,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8-9/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 137 tỷ đồng, nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Viettel Construction tăng từ gần 1.144 tỷ đồng lên mức hơn 1.281 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: CTR

Trong một diễn biến khác, mới đây Viettel Construction đã cập nhật kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2026 với doanh thu đạt 8.050,5 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu doanh thu, lĩnh vực vận hành khai thác đã mang về cho Viettel Construction 3.146,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2026, tăng 9% so với cùng kỳ, chiếm 39% doanh thu; mảng xây lắp ghi nhận 3.002,8 tỷ đồng, tăng 62% và chiếm 37% doanh thu.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về 1.379,8 tỷ đồng doanh thu từ lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật, tăng 68% và chiếm 17% doanh thu; còn lại 470,9 tỷ đồng là doanh thu từ hạ tầng cho thuê, tăng 15% và chiếm 6% doanh thu.

Kết quả, trong nửa đầu năm 2026, Viettel Construction đã mang về lợi nhuận trước thuế đạt gần 402 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, Viettel Construction lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến hơn 15.653 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 778 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 51% kế hoạch doanh thu và 52% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Ngoài ra, Viettel Construction cũng cho biết doanh nghiệp đã hoàn thành 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, tất cả các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với cùng kỳ, đóng góp 2.033 tỷ đồng vào tăng trưởng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).