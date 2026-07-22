Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dragon Capital "chạy" khỏi PNJ, không còn là cổ đông lớn

| | Thị trường chứng khoán

Dragon Capital "chạy" khỏi PNJ, không còn là cổ đông lớn

Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày giao dịch bán ra, số tiền nhóm quỹ thu về đạt 102 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Cụ thể, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra tổng cộng hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 16/7/2026. Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) bán ra 1,38 triệu cổ phiếu, Norges Bank bán ra 600 nghìn cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 300 nghìn cổ phiếu, trong khi Amersham Industries Limited và Gates Foundation Trust bán ra hơn 100 nghìn cổ phiếu.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày giao dịch (40.900 đồng/cp), số tiền nhóm quỹ thu về đạt 102 tỷ đồng.

Hoàn tất việc bán ra, tổng lượng cổ phần nhóm Dragon Capital sở hữu tại PNJ giảm xuống còn 23,33 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,05% xuống 4,5597% vốn, không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp trang sức này.

Dragon Capital "chạy" khỏi PNJ, không còn là cổ đông lớn- Ảnh 1.

Động thái “tháo chạy” của Dragon Capital diễn ra khi PNJ đang đối diện với cơn khủng hoảng ngành trang sức sau vụ việc buôn lậu 28.000 viên kim cương, trong số bị can bị khởi tố có nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) – công ty con thuộc PNJ.

Mặc dù sau đó PNJ đã có nhiều động thái trấn an cổ đông cũng như khách hàng, tuyên bố đủ nguồn lực để giữ đúng cam kết thu mua và đối phó trong tình huống này. Tuy nhiên, áp lực bán diễn ra mạnh cả trên cả phương diện sản phẩm tại các cửa hàng và cổ phiếu tại sàn chứng khoán.

Cổ phiếu PNJ liên tục giảm sàn ngay từ đầu phiên, chồng chất lượng lớn lệnh bán tại mức giá thấp nhất phiên nhưng không có lệnh mua đối ứng. Hiện thị giá đã rơi về ngưỡng 35.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường theo đó “nhúng” xuống dưới 18.200 tỷ đồng, giảm hơn 13.800 tỷ đồng nếu so với đầu tháng 7.

Dragon Capital "chạy" khỏi PNJ, không còn là cổ đông lớn- Ảnh 2.

Trước Dragon Capital, một “cá mập” khác là VinaCapital cũng đã không còn là cổ đông lớn tại PNJ. Cụ thể, 5 quỹ liên quan đã bán 6,35 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,24% vốn của PNJ trong phiên 8/7. Theo đó, nhóm quỹ VinaCapital còn nắm hơn 25,8 triệu cổ phiếu, tương đương gần 5% vốn của doanh nghiệp đầu ngành kim hoàn.

An Thái

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng từng khiến nhà đầu tư "đau đầu" năm 2022 trở lại, chuyên gia nói gì?

Hiện tượng từng khiến nhà đầu tư "đau đầu" năm 2022 trở lại, chuyên gia nói gì? Nổi bật

Bức tranh lợi nhuận 15.200 tỷ ngành chứng khoán trong quý 2: Một cuộc đổi ngôi đang âm thầm diễn ra

Bức tranh lợi nhuận 15.200 tỷ ngành chứng khoán trong quý 2: Một cuộc đổi ngôi đang âm thầm diễn ra Nổi bật

Chuyện gì đây: Chủ tịch bất ngờ xin từ chức ngay sau khi công ty chứng khoán báo lãi cao đột biến

Chuyện gì đây: Chủ tịch bất ngờ xin từ chức ngay sau khi công ty chứng khoán báo lãi cao đột biến

12:28 , 22/07/2026
Cổ phiếu PNJ lại "thủng" đáy bất chấp lời trấn an của Tổng Giám đốc

Cổ phiếu PNJ lại "thủng" đáy bất chấp lời trấn an của Tổng Giám đốc

11:21 , 22/07/2026
Lỗ lũy kế của doanh nghiệp chủ quản Đầm Sen “phình to” lên hơn 400 tỷ đồng

Lỗ lũy kế của doanh nghiệp chủ quản Đầm Sen “phình to” lên hơn 400 tỷ đồng

11:12 , 22/07/2026
LPBS được chấp thuận niêm yết trên HoSE, lập kỷ lục lợi nhuận

LPBS được chấp thuận niêm yết trên HoSE, lập kỷ lục lợi nhuận

10:59 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên