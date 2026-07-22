Dragon Capital "chạy" khỏi PNJ, không còn là cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn.

Cụ thể, nhóm quỹ Dragon Capital đã bán ra tổng cộng hơn 2,5 triệu cổ phiếu PNJ trong phiên 16/7/2026. Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) bán ra 1,38 triệu cổ phiếu, Norges Bank bán ra 600 nghìn cổ phiếu, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 300 nghìn cổ phiếu, trong khi Amersham Industries Limited và Gates Foundation Trust bán ra hơn 100 nghìn cổ phiếu.

Tạm tính theo thị giá đóng cửa cùng ngày giao dịch (40.900 đồng/cp), số tiền nhóm quỹ thu về đạt 102 tỷ đồng.

Hoàn tất việc bán ra, tổng lượng cổ phần nhóm Dragon Capital sở hữu tại PNJ giảm xuống còn 23,33 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,05% xuống 4,5597% vốn, không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp trang sức này.

Động thái “tháo chạy” của Dragon Capital diễn ra khi PNJ đang đối diện với cơn khủng hoảng ngành trang sức sau vụ việc buôn lậu 28.000 viên kim cương, trong số bị can bị khởi tố có nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB) – công ty con thuộc PNJ.

Mặc dù sau đó PNJ đã có nhiều động thái trấn an cổ đông cũng như khách hàng, tuyên bố đủ nguồn lực để giữ đúng cam kết thu mua và đối phó trong tình huống này. Tuy nhiên, áp lực bán diễn ra mạnh cả trên cả phương diện sản phẩm tại các cửa hàng và cổ phiếu tại sàn chứng khoán.

Cổ phiếu PNJ liên tục giảm sàn ngay từ đầu phiên, chồng chất lượng lớn lệnh bán tại mức giá thấp nhất phiên nhưng không có lệnh mua đối ứng. Hiện thị giá đã rơi về ngưỡng 35.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường theo đó “nhúng” xuống dưới 18.200 tỷ đồng, giảm hơn 13.800 tỷ đồng nếu so với đầu tháng 7.

Trước Dragon Capital, một “cá mập” khác là VinaCapital cũng đã không còn là cổ đông lớn tại PNJ. Cụ thể, 5 quỹ liên quan đã bán 6,35 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 1,24% vốn của PNJ trong phiên 8/7. Theo đó, nhóm quỹ VinaCapital còn nắm hơn 25,8 triệu cổ phiếu, tương đương gần 5% vốn của doanh nghiệp đầu ngành kim hoàn.