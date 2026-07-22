Chuyện gì đây: Chủ tịch bất ngờ xin từ chức ngay sau khi công ty chứng khoán báo lãi cao đột biến

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (SMDS) v ừa công bố nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nghiêm Tuấn Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bạch Nguyễn Vũ -Thành viên Hội đồng quản trị. Đơn của cả hai lãnh đạo đều đề ngày 21/07/2026, đều với lý do cá nhân.

Được biết, ông Nghiêm Tuấn Dương sinh năm 1987, từng giữ vai trò thành viên BKS tại SMDS từ tháng 4/2023, trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch từ tháng 9/2024.

Trong khi đó, ông Bạch Nguyễn Vũ sinh năm 1977, từng đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc SMDS từ cuối năm 2024, đồng thời tham gia HĐQT từ tháng 4/2025. Tới đầu tháng 7 vừa qua, ông Vũ đã nộp đơn từ nhiệm vai trò Tổng Giám đốc.

SMDS dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 9 để thông qua 2 đơn từ nhiệm trên, đồng thời bổ nhiệm nhân sự thay thế.

SMDS tiền thân là Chứng khoán Tầm Nhìn được thành lập cuối năm 2006, sau đó đổi tên thành Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam (tháng 8/2017), Chứng khoán Việt Nam Gateway (tháng 11/2018). Các bước ngoặt lớn đến vào năm 2021, giai đoạn Công ty lần lượt đổi tên thành Chứng khoán KS và tăng vốn lên trên 1,000 tỷ đồng sau khi về với nhóm Sunshine. Đến tháng 10/2023, Công ty chính thức sử dụng tên Chứng khoán SmartMind như hiện tại. Hiện công ty mẹ của SMDS là Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Trong quý 2 vừa qua, Chứng khoán SmartMind thu hút sự chú ý với kết quả kinh doanh đột biến. Cụ thể, doanh thu hoạt động quý 2 đạt 61 tỷ đồng, tăng 478% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính vẫn là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) với 47 tỷ đồng/ Ở chiều chi phí, chi phí hoạt động giảm mạnh 34% so với quý 2/2025, xuống còn 159 tỷ đồng.

Điểm nhấn lớn nhất trong quý nằm ở doanh thu tài chính với 754 tỷ đồng, tăng tới 2.207% so với cùng kỳ năm trước. Công ty thuyết minh đây toàn bộ là khoản doanh thu, dự thu cổ tức, lãi tiền gửi ngân hàng không cố định

Nhờ đó, SmartMind ghi nhận lợi nhuận trước thuế 804 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 794 tỷ đồng, cũng đảo chiều mạnh so với khoản lỗ cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của SmartMind đạt 94 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Song khoản thu từ hoạt động tài chính giúp lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 826 tỷ đồng, tăng 608%.

Tính đến thời điểm 30/6/2026, SMDS ghi nhận quy mô đầu tư tài chính dài hạn 155 tỷ đồng, tương đương gần 6% tổng tài sản. Đây là khoản đầu tư vào CTCP Sunshine Rental (tiền thân là S-Homes) có liên quan đến Sunshine Group, tỷ lệ sở hữu đạt 1,03% trên tổng quy mô vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư mới phát sinh trong quý 2, trước đó Công ty đầu tư 250 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư DIA và sở hữu 11,11% vốn điều lệ.