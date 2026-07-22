Lộ trình chi tiết mức thanh toán tiền mua lại của PNJ: Hoàn tất sau 120 ngày, chuyển đổi sản phẩm khác được ưu đãi tới 5%

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã có thông báo về tiến độ xử lý, thanh toán và phương án thực hiện các giao dịch mua lại sản phẩm trên toàn quốc.

Theo công bố, PNJ đưa ra hai lựa chọn cho khách hàng muốn bán lại sản phẩm, gồm chuyển đổi giá trị mua lại sang sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống hoặc nhận tiền theo lộ trình thanh toán kéo dài 120 ngày.

Với phương án nhận tiền, thời gian tiếp nhận giao dịch từ 15h đến 17h hàng ngày tại một số cửa hàng chuyên trách. Giá trị mua lại được PNJ thanh toán thành 5 đợt, trong đó “T” là ngày giao dịch.

Cụ thể, khách hàng được nhận 10% giá trị mua lại ngay tại ngày T. Sau 30 ngày, PNJ thanh toán thêm 20%. Hai đợt tiếp theo tại T+60 và T+90, mỗi đợt tương đương 25% giá trị mua lại. Phần còn lại 20% được thanh toán tại T+120, qua đó hoàn tất 100% nghĩa vụ.

Như vậy, sau 60 ngày kể từ ngày giao dịch, khách hàng đã nhận được tổng cộng 55% giá trị mua lại. Tỷ lệ này tăng lên 80% tại T+90 và được thanh toán đầy đủ sau 120 ngày.

Nguồn: PNJ

Bên cạnh phương án nhận tiền, khách hàng có thể chuyển đổi giá trị mua lại sang các sản phẩm mới của PNJ với giá trị bằng hoặc cao hơn. Trường hợp chuyển đổi toàn bộ giá trị được áp dụng tại các cửa hàng PNJ độc lập; chuyển đổi một phần được thực hiện tại một số cửa hàng chuyên trách.

Đối với nhóm trang sức và quà tặng sưu tầm, khách hàng chuyển đổi dưới 50% giá trị mua lại được hưởng thêm ưu đãi 3% trên chương trình hiện hành. Nếu mức chuyển đổi từ 50% trở lên, ưu đãi bổ sung là 5%.

Đối với kim cương rời, PNJ áp dụng cho mọi giá trị chuyển đổi và bổ sung ưu đãi 5%. Tuy nhiên, kim cương rời bán lại chỉ được chuyển đổi sang kim cương rời hoặc nhận tiền theo lộ trình 120 ngày, không được chuyển sang các nhóm sản phẩm khác nhằm tuân thủ Nghị định 232/2025/NĐ-CP.

Trong khi đó, khách hàng chuyển đổi sang vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn hoặc Kim Bảo được hưởng ưu đãi thêm 200.000 đồng/chỉ, áp dụng theo số chỉ tròn.

PNJ cũng cho phép khách hàng kết hợp linh hoạt hai phương án. Theo đó, một phần giá trị mua lại có thể được chuyển đổi sang sản phẩm PNJ để hưởng ưu đãi, phần còn lại được nhận bằng tiền theo lộ trình thanh toán 120 ngày.

Theo lưu ý của doanh nghiệp, chính sách chuyển đổi toàn bộ giá trị không áp dụng tại các cửa hàng PNJ nằm trong trung tâm thương mại hoặc siêu thị. Khách hàng cần liên hệ nhân viên cửa hàng hoặc Trung tâm Chăm sóc khách hàng PNJ để được hướng dẫn địa điểm tiếp nhận và phương án xử lý cụ thể.

Phía PNJ cho biết đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường biến động bất thường. Chính sách sẽ được xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định.

PNJ nhấn mạnh việc điều chỉnh lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện tại không đồng nghĩa với thay đổi cam kết đối với khách hàng. Đây được xem là giải pháp nhằm bảo đảm các nghĩa vụ được thực hiện có hệ thống và bền vững trong bối cảnh nhu cầu giao dịch tăng mạnh.

Doanh nghiệp khẳng định vẫn giữ nguyên cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại theo các chính sách đã công bố. Với nền tảng tài chính được tích lũy qua gần bốn thập kỷ, PNJ cho biết có đủ nguồn lực để bảo đảm các cam kết về thu đổi và bảo hành sản phẩm.

Bên cạnh việc xử lý các giao dịch đang phát sinh, PNJ cho biết đã thành lập tổ giám sát đặc biệt trong nội bộ. Công ty đồng thời mời một tổ chức quốc tế uy tín đánh giá độc lập chất lượng sản phẩm và thuê đơn vị kiểm toán độc lập rà soát toàn bộ quy trình từ nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh.