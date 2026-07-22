Bất ngờ: Bảo Tín Minh Châu công khai giá thu mua vàng PNJ, Doji, Phú Quý

Trên website chính thức, thương hiệu Bảo Tín Minh Châu bất ngờ công bố giá mua vào sản phẩm vàng của các thương hiệu PNJ, Doji, Phú Quý…

Cụ thể, giá mua vào vàng hàm lượng 999,9 (24K) là 14,3 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu tiếp tục bứt tốc mạnh trong ngày 22/7. Giá mua vào tăng 1,1 triệu đồng/lượng, lên 143,7 triệu đồng/lượng; giá bán ra tăng thêm 900.000 đồng/lượng, chạm 147,5 triệu đồng/lượng - mức cao nhất trong nhóm khảo sát.

Tại phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 143,7 – 147,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, trái với phần lớn thị trường, hệ thống PNJ điều chỉnh giá vàng theo hướng trái chiều. Tại phân khúc nhẫn tròn trơn, giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, lùi về 140,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra lại tăng 800.000 đồng/lượng, lên 145,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tiếp tục tăng 1,02%, lên 4.118,20 USD/ounce theo Kitco; tương tự, giá vàng giao tháng 8 cũng tăng lên 4.119,69 USD/ounce, ghi nhận vào lúc 13h45. Quy đổi theo giá USD của ngân hàng Vietcombank (26.520 đồng), giá vàng thế giới tương đương 131,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 15,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.