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Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Công ty phân bón Hà Bắc

| | Thị trường chứng khoán

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N, sinh năm 1978, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can - Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng và xâm phạm sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện tại Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc địa chỉ tại số 2, đường Phạm Liêu, phường Bắc Giang, có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón.

Quá trình điều tra xác định, Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, đóng gói phân bón. Để hợp thức hoá hồ sơ và tạo niềm tin cho khách hàng, đối phó với cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần B.O, có địa chỉ tại xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội để thuê đóng gói sản phẩm phân bón URÊ 46HBF.

Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng chỉ mang tính hình thức. Trên thực tế, phân bón được sản xuất, đóng gói trực tiếp tại cơ sở của Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc. Đây là hành vi làm giả thông tin về nguồn gốc sản xuất, nơi đóng gói hàng hoá, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường vật tư nông nghiệp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 7/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N, sinh năm 1978, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” quy định tại khoản 3, Điều 195 Bộ Luật hình sự. Tang vật thu giữ là 65 tấn phân bón giả có tổng giá trị trên 1 tỷ đồng cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và các tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, mở rộng và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo AT

Báo Chính Phủ

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