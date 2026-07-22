Vì sao hai quỹ đầu tư Hàn Quốc “ngược sóng” với số đông tổ chức?

Số ít quỹ ngoại lớn có hiệu suất dương nửa đầu năm 2026

Trạng thái trên được phản ánh rõ nét qua kết quả ghi nhận nửa đầu năm của các quỹ đầu tư, đặc biệt là những đơn vị có giá trị tài sản ròng (NAV) trên 100 triệu USD. Tính toán dựa trên dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026,trong số 15 quỹ đầu tư ngoại có quy mô lớn được thống kê, chỉ có 3 đơn vị có hiệu suất dương khi quy đổi giá trị NAV theo Việt Nam đồng.

Dẫn đầu về tỷ suất lợi nhuận trong 15 tổ chức được theo dõi là quỹ đầu tư đang được quản lý bởi CTCP Quản lý Quỹ KIM Việt Nam. Quỹ ngoại có tên KIM Vietnam Growth Fund, đạt hiệu suất 1,7% kể từ đầu năm nay. Kế sau cũng là một thành viên khác đang được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ này là KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund, với hiệu suất 1,5% sau 6 tháng.

Hiệu suất của các quỹ đầu tư ngoại trên TTCK Việt Nam nửa đầu 2026. Nguồn: Ước tính dựa trên dữ liệu tính đến ngày 30/6/2026 theo Việt Nam Đồng.

Một cái tên khác có hiệu suất dương nhưng không đáng kể là JPMorgan Vietnam Opportunities Fund với 0,1%.

Ở trạng thái đối lập, nhiều quỹ đầu tư lớn thuộc các nhà quản lý quỹ quen mặt trên thị trường chứng khoán Việt Nam là Dragon Capital và VinaCapital có hiệu suất âm trong nửa đầu năm nay.

Cụ thể, hai quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) và Vietnam Equity (UCITS) Fund do Dragon Capital quản lý đang có hiệu suất âm 3,7% và 6,6%. Trạng thái tương tự diễn ra ở Forum One - VinaCapital Vietnam Fund (hiệu suất -0,3%) và VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (-2,6%). Hay với Pyn Elite Fund, quỹ đầu tư đến từ Phần Lan có hiệu suất âm 6,1% sau nửa chặng đường của năm 2026.

Thống kê trên một lần nữa khẳng định rằng việc có thể đi ngược số đông và đạt được kết quả khởi sắc với hiệu suất dương trong nửa đầu năm nay là một thử thách lớn. Diễn biến này xuất hiện ngay cả với những quỹ đầu tư được quản lý bởi những chuyên gia quản lý quỹ hàng đầu và có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Vì sao hai quỹ đầu tư của KIM Việt Nam “ngược sóng”?

Trở lại với hoạt động của hai quỹ đầu tư do KIM Việt Nam quản lý, cả KIM Vietnam Growth Fund và KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund đều được đăng ký tại Hàn Quốc.

Theo giới thiệu, mục tiêu ra đời của KIM Vietnam Growth Fund nhằm đầu tư vào những doanh nghiệp hàng đầu có tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam, phần lớn các khoản đầu tư sẽ được phân bổ vào các cổ phiếu niêm yết trên thị trường.

Còn với KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund, quỹ có mục tiêu tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các công ty niêm yết tại Việt Nam hoặc niêm yết trên thị trường khác nhưng có hoạt động kinh doanh chính ở Việt Nam. Chiến lược của quỹ là cân bằng giữa chứng khoán và trái phiếu trong nước.

Tổng giá trị tài sản ròng của KIM Vietnam Growth Fund tính đến giữa tháng 7 gần 310 triệu USD (tương đương 8.100 tỷ đồng). Quỹ còn lại với quy mô nhỏ hơn, đạt 192 triệu USD (trên 5.000 tỷ đồng).

Chiến lược cơ cấu danh mục đầu tư hướng vào những bluechip có kết quả kinh doanh đột biến và đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong giai đoạn qua đã đem lại thành quả cho hai quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc.

Hiệu suất của các quỹ đầu tư ngoại trên TTCK Việt Nam kể từ đầu năm 2020. Nguồn: Ước tính dựa trên dữ liệu tính đến ngày 30/6/2026 theo Việt Nam Đồng.

Quan sát thời điểm cuối tháng 6, KIM Vietnam Growth Fund phân bổ danh mục đầu tư lớn nhất vào ba cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam là VIC, VHM và VCB. Trong đó, dẫn đầu về tỷ trọng là hai cổ phiếu “họ Vingroup” là VIC và VHM. Ngoài ra, danh mục của quỹ đầu tư này còn nắm giữ MBB và CTG.

Danh mục KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund cũng tương đồng nhưng khác biệt về tỷ trọng khi phân bổ nhiều hơn vào cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup.

Việc nắm giữ tỷ trọng lớn VIC và VHM đã đem lại “quả ngọt” cho hai quỹ đầu tư do KIM Việt Nam quản lý. Trong hai năm trở lại đây, hai bluechip này đã có tỷ lệ tăng giá ba con số, đóng vai trò chính trong việc dẫn dắt VN-Index lên quanh ngưỡng 1.800 điểm như hiện tại.

Chiến lược cơ cấu danh mục hiệu quả không chỉ giúp hai quỹ đầu tư đến từ Hàn Quốc đạt được hiệu suất vượt trội với số đông trong ngắn hạn mà còn mang lại những thành tích cao trong dài hạn.

Theo dõi kể từ thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu bước vào thời kỳ bùng nổ đầu năm 2020, hai tổ chức trên cũng nằm trong số ít quỹ đầu tư ngoại có hiệu suất ba con số, thậm chí vượt mức tăng của VN-Index.

Thống kê dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV/ccq) được quy đổi theo Việt Nam Đồng, hiệu suất của KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund giai đoạn 31/12/2019 đến 30/06/2026 đạt 122,7%, cao hơn đáng kể mức tăng 93,6% của VN-Index. Đây cũng là mức cao nhất trong nhóm 15 quỹ ngoại được thống kê. Cùng ở trạng thái tích cực, hiệu suất của quỹ KIM Vietnam Growth Fund ở mức ba con số kể từ đầu năm 2020, đạt 101,8%, cao hơn hiệu suất vừa nêu của thị trường.

Hiệu suất trên đã giúp những nhà đầu tư Hàn Quốc nắm giữ chứng chỉ quỹ đạt được thành tích vượt trội. Đặc biệt hơn khi quỹ đầu tư này hướng đến việc tạo thói quen tích sản định kỳ cho những cá nhân xứ kim chi tích sản định kỳ khi rót vốn vào Việt Nam.

Trong bối cảnh, Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn ngoại, bao gồm Hàn Quốc nhờ kỳ vọng từ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong 5 năm tới, việc những quỹ đầu tư từ Hàn Quốc như nêu trên đạt được hiệu suất vượt trội sẽ củng cố niềm tin cho nhà đầu tư ngoại đang có ý định rót vốn vào thị trường chứng khoán đang có thanh khoản hàng đầu Asean này.