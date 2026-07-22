Miễn nhiệm bà Nguyễn Thủy Nguyên

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartMind (SMDS) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm đối với chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thủy Nguyên, có hiệu lực kể từ ngày 25/07/2026.

Trước đó, SMDS vừa công bố nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Nghiêm Tuấn Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Bạch Nguyễn Vũ -Thành viên Hội đồng quản trị. Đơn của cả hai lãnh đạo đều đề ngày 21/07/2026, đều với lý do cá nhân. SMDS dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 9 để thông qua 2 đơn từ nhiệm trên, đồng thời bổ nhiệm nhân sự thay thế.

SMDS tiền thân là Chứng khoán Tầm Nhìn được thành lập cuối năm 2006, sau đó đổi tên thành Chứng khoán Hòa Trung Việt Nam (tháng 8/2017), Chứng khoán Việt Nam Gateway (tháng 11/2018). Các bước ngoặt lớn đến vào năm 2021, giai đoạn Công ty lần lượt đổi tên thành Chứng khoán KS và tăng vốn lên trên 1,000 tỷ đồng sau khi về với nhóm Sunshine. Đến tháng 10/2023, Công ty chính thức sử dụng tên Chứng khoán SmartMind như hiện tại. Hiện công ty mẹ của SMDS là Công ty cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Trong quý 2 vừa qua, Chứng khoán SmartMind thu hút sự chú ý với kết quả kinh doanh đột biến với lợi nhuận trước thuế 804 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 2 tỷ đồng. Nguyên nhân chính tới từ doanh thu tài chính với 754 tỷ đồng, tăng tới 2.207% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến thời điểm 30/6/2026, SMDS ghi nhận quy mô đầu tư tài chính dài hạn 155 tỷ đồng, tương đương gần 6% tổng tài sản. Đây là khoản đầu tư vào CTCP Sunshine Rental (tiền thân là S-Homes) có liên quan đến Sunshine Group, tỷ lệ sở hữu đạt 1,03% trên tổng quy mô vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư mới phát sinh trong quý 2, trước đó Công ty đầu tư 250 tỷ đồng vào CTCP Đầu tư DIA và sở hữu 11,11% vốn điều lệ.