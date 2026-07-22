Gần 1.500 xe VinFast VF 6 Green SM lên đường

Ngày 21/7, fanpage chính thức của Green SM đăng tải loạt hình ảnh và thông tin hơn 1.500 chiếc xe điện VinFast xuất ngoại, lên đường tới châu Âu.

Các xe điện VinFast mang màu xanh đặc trưng của GSM hiện đã được xếp dỡ qua tàu chuyên chở ô tô mang tên SEA PATRIS để vận chuyển đến thị trường quốc tế.

Green SM đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Đây là cột cột mốc mới của Green SM. Một niềm tự hào mới của thương hiệu Việt.

Châu Âu là điểm đến tiếp theo sau nhiều quốc gia châu Á.

Dù chưa công bố chính thức quốc gia sẽ đặt chân tới, song trước đó Green SM đã có nhiều động thái chiến lược ở các thị trường châu Âu.

Fanpage của GSM và chi nhánh GSM Netherlands từng đồng loạt hé lộ những hình ảnh đầu tiên của dàn xe VinFast VF 8 khoác lên mình màu xanh lục bảo đặc trưng - tín hiệu cho thấy Green SM đang hoàn thiện các bước chuẩn bị để tiến quân vào "xứ sở hoa tulip".﻿

Green SM được tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2023, vốn điều lệ ban đầu 3.000 tỷ đồng. Hiện quy mô vốn của công ty này đã đạt hơn 43.000 tỷ đồng, và đang lên kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Green SM hiện vận hành dịch vụ di chuyển thuần điện bằng các mẫu xe VinFast. Sau khoảng ba năm hoạt động, doanh nghiệp đã mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế như Lào, Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Kazakhstan trước khi tiếp tục hướng tới châu Âu.﻿

Vào tháng 5/2026, VinFast và GSM đã ký thỏa thuận khung, theo đó VinFast sẽ cung cấp khoảng 1 triệu ô tô điện và 4 triệu xe máy điện cho GSM trong giai đoạn 2026-2030. Số phương tiện này sẽ được triển khai trên các nền tảng gọi xe, cho thuê phương tiện và dịch vụ di chuyển của GSM tại các thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động.