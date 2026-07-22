Khối ngoại thẳng tay bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trong phiên VN-Index "bốc hơi" 62 điểm, cổ phiếu nào bị xả mạnh nhất?

Lực bán dồn dập bung mạnh tại loạt cổ phiếu trụ khiến thị trường lao dốc. Khép lại phiên 22/7, VN-Index "thủng" mốc 1.700 điểm, đóng cửa giảm 62 điểm xuống còn 1.668 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.921 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.936 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VNM được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 165 tỷ đồng. Theo sau, HPG và GEE là mã tiếp theo được gom mạnh 52 và 27 tỷ đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ở chiều ngược lại, SSI dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 291 tỷ đồng. Theo sau là VIC và VCB , lần lượt bị bán ròng 207 tỷ đồng và 201 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 14 tỷ đồng

Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 17 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 7,2 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng PVS, MBS, C69.

(Nguồn Vietcap)

Chiều ngược lại, TNG là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 9 tỷ đồng; theo sau IDC bị bán 8,4 tỷ, VC3, VTZ, VFS bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 1 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu ACV được khối ngoại 4 mua tỷ đồng. Theo sau, MSR và DDV cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

Ngược chiều, PHP bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , TVN, QNS, , , ,...