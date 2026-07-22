Bắt đối tượng đốt tủ đổi pin xe điện sau khi uống 20 cốc rượu

Thông tin từ An ninh thủ đô, ngày 22-7, Công an xã Quảng Bị (Hà Nội) cho biết, đơn vị phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã truy xét, làm rõ đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản, xảy ra tại địa bàn thôn Yên Duyệt, xã Quảng Bị.

Trước đó, tối 19-7, Công an xã Quảng Bị nhận được thông tin: 2 tủ đổi pin của V-Green đặt tại tuyến đường địa phận thôn Yên Duyệt, đang trong giai đoạn lắp đặt phục vụ nhu cầu của người dân, đã bị kẻ xấu đốt.

Tập trung đấu tranh, bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sáng 21-7, Công an xã Quảng Bị phối hợp cùng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã làm rõ, bắt giữ đối tượng thực hiện hành vi đốt 2 tủ đổi pin nêu trên, là Nguyễn Văn Quảng (SN 1973, trú tại xã Quảng Bị).

Theo lời khai của Quảng, 19h ngày 19-7, sau trận nhậu với khoảng 20 cốc rượu, anh ta đi bộ về nhà trong trạng thái không kiểm soát được hành vi. Ngang qua địa phận thôn Yên Duyệt, Quảng trông thấy 2 tủ đổi pin của V-Green để bên đường. Ngó quanh không thấy ai qua lại, Quảng rút bật lửa đốt rồi bỏ về nhà.

Sáng hôm sau, nhận thức được hành vi của mình sẽ bị pháp luật xử lý, Quảng sợ hãi bỏ trốn khỏi địa phương; và đến ngày 21-7, đã bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy Công an xã Quảng Bị cho biết, Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Văn Quảng về hành vi hủy hoại tài sản. Qua sự việc này, cùng với việc khuyến cáo các đơn vị hữu trách nâng cao hơn nữa trách nhiệm bảo vệ tài sản; cơ quan Công an cũng đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền người dân cùng chung ý thức phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn không để xảy ra những hành vi hủy hoại tài sản, nhất là tài sản đó phục vụ nhu cầu của chính người dân.