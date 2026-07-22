Loạt doanh nghiệp bị Thanh tra Chứng khoán "tuýt còi" vì chậm công bố, "ém" thông tin

Cụ thể, ngày 22/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 403/QĐ-XPHC xử phạt CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su (UPCoM: RCD) số tiền 85 triệu đồng vì không công bố thông tin theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp không thực hiện công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hành vi này bị xử phạt theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó một ngày, ngày 21/7/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 400/QĐ-XPHC xử phạt CTCP Giấy Lam Sơn Thanh Hóa số tiền 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên so với thời hạn quy định.

Theo cơ quan quản lý, doanh nghiệp đã chậm công bố hàng loạt tài liệu quan trọng, bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm 2024 và 2025, báo cáo thường niên hai năm này, các báo cáo tình hình quản trị công ty định kỳ, cùng toàn bộ hồ sơ liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên như thông báo mời họp, tài liệu họp, biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của các năm 2024 và 2025.

Đây đều là những tài liệu bắt buộc phải công bố nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp niêm yết và bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của nhà đầu tư.

Không chỉ Giấy Lam Sơn Thanh Hóa, Công ty CP Sông Đà - Nha Trang cũng bị Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 396/QĐ-XPHC ban hành ngày 17/7/2026 vì cùng hành vi chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên.

Đáng chú ý, phạm vi vi phạm của doanh nghiệp này kéo dài và bao trùm nhiều kỳ báo cáo. Theo quyết định xử phạt, Sông Đà - Nha Trang chậm công bố các báo cáo tài chính quý từ quý II/2024 đến quý I/2026, báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét, báo cáo tài chính năm đã kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty cũng như toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2024 và 2025.

Việc đồng loạt xử phạt nhiều doanh nghiệp trong thời gian ngắn cho thấy cơ quan quản lý đang tăng cường giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo quy định, công bố thông tin đầy đủ, chính xác và đúng thời hạn là nghĩa vụ bắt buộc đối với doanh nghiệp đại chúng và doanh nghiệp niêm yết. Đây là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá tình hình hoạt động, sức khỏe tài chính cũng như chất lượng quản trị doanh nghiệp trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Những trường hợp chậm công bố hoặc không công bố thông tin không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn có thể làm suy giảm mức độ minh bạch, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp và niềm tin của cổ đông cũng như thị trường. Trong bối cảnh cơ quan quản lý đang đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, các doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa ý thức tuân thủ quy định về công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch và phát triển bền vững của thị trường chứng khoán.