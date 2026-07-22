SJC: 170.000 viên đá màu, đá quý, đá bán quý nằm ngoài bảng cân đối kế toán

Tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu", thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng .

Kết quả điều tra ban đầu và lời khai của các đối tượng xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng , vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Chiều 22/7, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến sự việc trên, phía doanh nghiệp cho biết: "Khi nào có thông tin sẽ liên hệ lại".

Trụ sở SJC tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM, ảnh chụp chiều 22/7. (Ảnh: Trần Chung)

Cũng liên quan đến đá quý, theo Báo cáo tài chính 2025 (đã được kiểm toán), công ty SJC đang theo dõi, quản lý ngoài bảng cân đối kế toán 170.876 viên đá màu, đá quý, đá bán quý các loại với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Nếu chia bình quân, mỗi viên đá quý, đá màu, đá bán quý của SJC đang quản lý ngoài bảng cân đối kế toán chỉ có mức giá hơn 6.000 đồng - là mức cực kỳ thấp so với các sản phẩm đá màu, đá quý và đá bán quý trên thị trường. Kim cương thuộc nhóm đá quý, có mức giá vượt trội.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, doanh thu thuần của SJC là 14.030 tỷ đồng, sụt giảm mạnh (giảm khoảng 56%) so với mức 32.193 tỷ đồng của năm 2024. Mặc dù doanh thu giảm, nhưng lợi nhuận gộp của doanh nghiệp lại tăng nhẹ lên 741,7 tỷ đồng (năm 2024 là 698,7 tỷ đồng). Nguyên nhân đến từ giá vốn hàng bán giảm mạnh xuống 13.289 tỷ đồng từ mức 31.494 tỷ đồng.

Kết năm, lợi nhuận sau thuế của SJC đạt 425,5 tỷ đồng, tăng khoảng 9,5% so với năm trước (388,7 tỷ đồng).

SJC là Công ty TNHH MTV do UBND TP.HCM sở hữu 100% vốn điều lệ. Tại thời điểm ngày 31/12/2025, vốn đầu tư của chủ sở hữu (vốn thực góp) tại SJC là hơn 1.358 tỷ đồng.

Hiện, doanh nghiệp này có 11 chi nhánh hoạt động tại nhiều tỉnh/thành trên cả nước và 14 cửa hàng nữ trang trực thuộc, tập trung chủ yếu tại TP.HCM. Ngoài ra, công ty còn có 01 đơn vị sản xuất là Xí nghiệp nữ trang SJC Tân Thuận./