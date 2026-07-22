Tổng giám đốc Thép Nam Kim đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NKG

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã: NKG, sàn HoSE) vừa công bố đăng ký giao dịch cổ phiếu của người nội bộ là ông Nguyễn Vinh An - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Theo đó, ông Nguyễn Vinh An đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu NKG nhằm mục đích đầu tư tài chính. Giao dịch dự kiến thực hiện trong thời gian từ 27/7 đến 24/8/2026.

Nếu mua thành công, ông Nguyễn Vinh An sẽ nâng sở hữu từ 609.238 cổ phiếu, chiếm 0,2% vốn NKG lên mức 1,6 triệu cổ phiếu, tương đương 0,33% vốn.

Ảnh: NKG

Trong diễn biến khác, Thép Nam Kim đã tăng vốn từ gần 4.476 tỷ đồng lên mức hơn 4.923 tỷ đồng sau khi hoàn tất trả cổ tức bằng cổ phiếu vào ngày 18/6.

Cụ thể, NKG đã phát hành gần 44,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho 44.987 cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 448 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của Thép Nam Kim. Hoàn thành trả cổ tức, Thép Nam Kim sẽ

Kế hoạch trả cổ tức này đã được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Đại hội còn thông qua 2 kế hoạch tăng vốn khác. Trong đó, Thép Nam Kim dự kiến phát hành 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng nhận ESOP bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và nhân viên có thành tích xuất sắc của NKG và các công ty con. Số lượng phân bổ sẽ dựa trên cấp bậc, vị trí công tác và hiệu quả làm việc.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị hạn chế trong 1 năm và 50% còn lại trong 2 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027.

Đáng chú ý, Thép Nam Kim còn muốn chào bán 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền mua là 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Với gần 1.500 tỷ đồng dự kiến huy động được, công ty sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Đây là công ty con của NKG triển khai dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng.



