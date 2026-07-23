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Em trai bà Cao Thị Ngọc Dung thông báo

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Em trai bà Cao Thị Ngọc Dung thông báo

Tạm tính, ông Duy đã chi khoảng 10 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua vào trên.

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Cao Ngọc Duy. Cụ thể, ông Cao Ngọc Duy công bố đã hoàn tất mua vào 300.000 cổ phiếu PNJ trong khoảng thời gian từ ngày 10/07/2026 đến ngày 22/07/2026.

Toàn bộ giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh trên sàn. Sau thương vụ, tỷ lệ sở hữu của ông Duy tăng lên hơn 13,83 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,7% vốn điều lệ.

Ông Cao Ngọc Duy là em trai bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT PNJ. Theo công bố của doanh nghiệp, ông Duy cùng người có liên quan đang nắm giữ gần 28,86 triệu cổ phiếu PNJ, tương đương 5,64% vốn điều lệ. Tạm tính theo thị giá đóng cửa trong giai đoạn giao dịch, ông Duy đã chi khoảng 10 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch mua vào trên.

Ngoài em trai Chủ tịch, ông Phan Quốc Công - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của PNJ cũng đã đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/7/2026 đến ngày 14/8/2026 bằng phương thức khớp lệnh, thỏa thuận.

Ở chiều ngược lại, hai nhóm quỹ lớn là VinaCapital và Dragon Capital đều lần lượt đã bán bớt cổ phần PNJ.

Trên thị trường, cổ phiếu PNJ vẫn liên tục chịu áp lực bán mạnh. Kể từ vụ án buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương liên quan đến cựu giám đốc P-Lab, công ty giám định do PNJ sở hữu 100% vốn được công bố, thị giá PNJ trên sàn chứng khoán đã bốc hơi phân nửa. Giá cổ phiếu hiện đạt 33.050 đồng/cp, vốn chỉ còn hơn 16.900 tỷ đồng.

An Thái

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cổ phiếu, PNJ

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