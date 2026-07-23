Vì sao chứng khoán liên tục mất điểm, giảm thanh khoản?

Không chỉ giảm điểm, thanh khoản của thị trường cũng suy giảm nghiêm trọng. Sau phiên giao dịch 22/7, vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam trên cả ba sàn (HoSE, HNX và UPCoM) đã giảm gần 310.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 12 tỉ USD.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, Giám đốc Kinh doanh Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, việc chứng khoán giảm điểm và thanh khoản đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố.

Đầu tiên là nhà đầu tư đang có tâm lý thận trọng trong bối cảnh lãi suất tăng cao và tín dụng bị kiểm soát chặt. Khi VN-Index đến vùng kháng cự quan trọng, dòng tiền có xu hướng quan sát nhiều hơn là giải ngân. Nhiều nhà đầu tư đang chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ kinh tế thế giới, đặc biệt là chính sách lãi suất của Fed và diễn biến dòng vốn ngoại trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Ngoài ra, thị trường thiếu thông tin hỗ trợ đủ mạnh trong ngắn hạn. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II mới bắt đầu, trong khi các chính sách lớn liên quan đến nâng hạng thị trường hay điều hành lãi suất đều cần thêm thời gian để phản ánh vào giá cổ phiếu.

Dòng tiền cũng đang có sự phân hóa mạnh. Nhà đầu tư tập trung vào một số nhóm cổ phiếu có câu chuyện riêng, thay vì lan tỏa trên diện rộng. Điều này khiến giá trị giao dịch toàn thị trường giảm dù trong nhiều thời điểm vẫn xuất hiện những cổ phiếu giao dịch sôi động.

Chứng khoán liên tục giảm điểm, thanh khoản thấp. (Ảnh minh họa).

Ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường tại Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT - cũng cho rằng có nhiều yếu tố khiến thị trường chứng khoán suy giảm.

“Dòng tiền đang yếu, còn khối ngoại bán ròng liên tục từ đầu năm. Bên cạnh đó, lãi suất huy động của ngân hàng đang cao, vì thế nhà đầu tư rút tiền về để gửi, hưởng lãi suất hấp dẫn. Khi tiền không đổ vào, thị trường trở nên yếu và ảm đảm, buộc phải điều chỉnh giảm”, ông Hinh nói.

Ngoài ra, theo ông Hinh, nhiều nhà đầu tư cũng lo ngại vấn đề làm phát và giá dầu tiếp tục tăng trở lại trong những ngày gần đây. Dự báo, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có quyết định tăng lãi suất ngay trong cuộc họp cuối tháng 7.

Cùng với đó, thị trường trong nước cũng chịu ảnh hưởng bởi những mã cổ phiếu lớn giảm điểm mạnh. Chẳng hạn cổ phiếu Vingroup giảm điểm mạnh trong ngày 22/7 đã tác động mạnh đến những nhóm cổ phiếu khác.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Trước diễn biến của thị trường, ông Hinh cho rằng, nhà đầu tư cần tiếp tục quan sát thêm. Có thể thị trường sẽ tiếp tục giảm trong 1-2 phiên tới trước khi phục hồi. Đây là dịp để các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục.

Tuy nhiên, theo ông Hinh, thị trường chưa thể đảo chiều ấn tượng vì chưa có những yếu tố mạnh hỗ trợ, Vì vậy, nhà đầu tư có thể hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu để đưa về trạng thái an toàn để vượt qua giai đoạn thị trường đang có những diễn biến tiêu cực.

Trong khi đó, ông Nguyễn Việt Quang cho rằng, thị trường nhiều khả năng vẫn vận động theo xu hướng tích lũy với biên độ hẹp, thanh khoản có thể chưa cải thiện ngay. “Dòng tiền sẽ tiếp tục lựa chọn những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý II tích cực thay vì mua trên diện rộng”, ông Quang nhận định.

Tuy nhiên, dự báo về tháng tiếp theo, ông Quang lạc quan hơn và cho biết: “Nếu lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng đúng kỳ vọng, mặt bằng lãi suất tiếp tục ổn định và không xuất hiện biến động lớn từ thị trường quốc tế, thanh khoản có khả năng sẽ cải thiện dần”.

Thị trường có thể bước vào giai đoạn luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành, thay vì tăng đồng loạt. Những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt, được hưởng lợi từ đầu tư công, tiêu dùng phục hồi, xuất khẩu và dịch vụ tài chính sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư.