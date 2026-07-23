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Biến động nhân sự tại Vincom Retail

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Ông Trần Lê Phương được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Vincom Retail kể từ ngày 22/7/2026 thay thế ông Nguyễn Thế Anh.

Công ty CP Vincom Retail (MCK: VRE) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Cụ thể, ông Trần Lê Phương được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Vincom Retail kể từ ngày 22/7/2026 với thời hạn theo nhiệm kỳ của HĐQT.

Ở chiều ngược lại, Vincom Retail tiến hành miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Thế Anh kể từ ngày 22/7/2026. Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Thế Anh không còn là người nội bộ của VRE.

Biến động nhân sự tại Vincom Retail- Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Vincom

Như vậy, sau khi bầu bổ sung nhân sự, HĐQT Vincom Retail gồm 5 thành viên với Chủ tịch HĐQT Trần Mai Hoa; 2 Thành viên HĐQT Nguyễn Hoài Nam, Trần Lê Phương; 2 Thành viên độc lập HĐQT Sanjay Vinayak và Fong, Ming Huang Ernest.

Trong một diễn biến khác, ngày 1/7, VRE chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng cổ tức.

Cụ thể, VRE dự kiến chi 2.272 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán là 22/7/2026.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 2.294 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy trên toàn hệ thống trung tâm thương mại. Danh thu tài chính đạt 835,5 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ với nguồn thu chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc.

Sau khi trừ thuế, phí, Vincom Retail báo lãi sau thuế trong quý đầu năm 2026 ở mức 1.606 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VRE ở mức 60.962 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của VRE ở mức 10.988 tỷ đồng, giảm khoảng 14,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn giảm 37% xuống 3.256 tỷ đồng.


PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
VRE

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