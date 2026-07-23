Doanh nghiệp liên quan Chủ tịch Đặng Thành Tâm mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC

Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo vừa báo cáo đã mua vào 10 triệu cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Kinh Bắc) trong thời gian từ 30/6 tới 22/7/2026.



Sau giao dịch, tổ chức này tăng sở hữu từ 39,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,16%) lên mức 49,2 triệu cổ phiếu KBC (tỷ lệ 5,22%).

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Vinatex - Tân Tạo (Vinatex - Tân Tạo) là pháp nhân có liên quan đến lãnh đạo KBC. Trong đó, Chủ tịch Kinh Bắc Đặng Thành Tâm giữ chức Tổng giám đốc tại Vinatex - Tân Tạo, con gái ông Đặng Thành Tâm là Đặng Nguyễn Quỳnh Anh hiện là Thành viên HĐQT KBC cũng giữ chức Chủ tịch HĐQT Vinatex - Tân Tạo.

Cá nhân ông Đặng Thành Tâm trực tiếp sở hữu 52,11 triệu cổ phiếu, chiếm 5,5% vốn Kinh Bắc. Bà Đặng Nguyễn Quỳnh Anh sở hữu 13,33 triệu cổ phiếu, chiếm 1,46% vốn KBC.

Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC. Ảnh: KBC

Gần đây, Kinh Bắc liên tiếp ghi nhận biến động sở hữu của cổ đông. Trong đó, Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS, mã: VPX, sàn HoSE) báo cáo việc không còn là cổ đông lớn tại KBC.

Cụ thể, VPBankS đã bán ra 11,4 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 29/6/2026, qua đó giảm sở hữu từ gần 56,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,98%) xuống còn 44,99 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,77%).

Được biết, VPBankS mới ngồi ghế cổ đông lớn tại Kinh Bắc sau khi mua vào 1,15 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 13/4/2026, qua đó nâng sở hữu từ 46,35 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,922%) lên 47,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,044%).

Trước nữa, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI báo cáo nhận chuyển nhượng thêm 3,46 triệu cổ phiếu KBC trong phiên 16/6, qua đó tăng sở hữu từ 4,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,46%) lên mức gần 7,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,83%).

Sau giao dịch, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI cùng những người liên quan sở hữu tổng cộng gần 58 triệu cổ phiếu KBC, chiếm 6,14% vốn Kinh Bắc.

Trong diễn biến khác, ngày 9-10/7, Kinh Bắc liên tục ký kết các hợp đồng liên quan đến các dự án quan trọng.

Cụ thể, HĐQT KBC thông qua việc bảo lãnh cho công ty con là CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên (HYG) tại tổ chức tín dụng liên quan đến Dự án đầu tư "Khối nhà phục vụ trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên" và dự án cụm công nghiệp Chính Nghĩa, tỉnh Hưng Yên.

Ngoài ra, HĐQT KBC cũng thông qua việc hợp tác đầu tư với bên liên quan là CTCP Phát triển Xanh Bền vững Châu Á Thái Bình Dương để triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Lãng 1, TP. Hải Phòng.



