Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Báo lãi quý 2 tăng vọt, một doanh nghiệp chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức 3.000 đồng/cp

| | Thị trường chứng khoán

Báo lãi quý 2 tăng vọt, một doanh nghiệp chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức 3.000 đồng/cp

Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HNX: HCC) vừa thông báo ngày 20/8/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Đối với cổ tức bằng tiền, doanh nghiệp sẽ chi trả theo tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HCC dự kiến chi khoảng 19,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt. Trong đó, Tập đoàn Intimex, công ty mẹ đang nắm giữ 51,48% vốn, ước tính sẽ nhận về khoảng 10 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử hoạt động của HCC.

Công ty Cổ Phần Bê tông Hoà Cầm, tiền thân là Xí Nghiệp Bê tông Thương Phẩm và Đá Xây Dựng thuộc Công ty Xây Dựng Quảng Nam được thành lập từ năm 1998.

Ngành nghề kinh doanh là sản xuất, kinh doanh bê tông thương phẩm và các loại đá, cát xây dựng từ việc khai thác, chế biến tại mỏ đá, cát của Công ty; xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng thủy lợi...

Việc duy trì mức cổ tức tiền mặt 30% được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp trong năm 2025 với doanh thu 421 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 142% - mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Trong quý 2/2026, HCC ghi nhận doanh thu thuần gần 162 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ biên lợi nhuận cải thiện, lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng gần 70%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 274 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, tăng 90%.

Mai Chi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đang xảy ra với MWG?

Chuyện gì đang xảy ra với MWG? Nổi bật

Hiện tượng từng khiến nhà đầu tư "đau đầu" năm 2022 trở lại, chuyên gia nói gì?

Hiện tượng từng khiến nhà đầu tư "đau đầu" năm 2022 trở lại, chuyên gia nói gì? Nổi bật

Lời khuyên cho nhà đầu tư chứng khoán sau nhịp "lao dốc" gần 200 điểm của VN-Index

Lời khuyên cho nhà đầu tư chứng khoán sau nhịp "lao dốc" gần 200 điểm của VN-Index

00:03 , 23/07/2026
Tiền nằm chờ trên tài khoản chứng khoán thấp nhất 6 quý

Tiền nằm chờ trên tài khoản chứng khoán thấp nhất 6 quý

00:01 , 23/07/2026
Tổng giám đốc Thép Nam Kim đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NKG

Tổng giám đốc Thép Nam Kim đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu NKG

21:30 , 22/07/2026
Hòa Phát cất nóc công trình hơn 800 căn nhà ở xã hội tại Hưng Yên

Hòa Phát cất nóc công trình hơn 800 căn nhà ở xã hội tại Hưng Yên

20:57 , 22/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên