Báo lãi quý 2 tăng vọt, một doanh nghiệp chuẩn bị "lăn chốt" cổ tức 3.000 đồng/cp

CTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX (HNX: HCC) vừa thông báo ngày 20/8/2026 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

Đối với cổ tức bằng tiền, doanh nghiệp sẽ chi trả theo tỷ lệ 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 3.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 16/10/2026.

Với hơn 6,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HCC dự kiến chi khoảng 19,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt. Trong đó, Tập đoàn Intimex, công ty mẹ đang nắm giữ 51,48% vốn, ước tính sẽ nhận về khoảng 10 tỷ đồng. Đây cũng là mức cổ tức tiền mặt cao nhất trong lịch sử hoạt động của HCC.

Công ty Cổ Phần Bê tông Hoà Cầm, tiền thân là Xí Nghiệp Bê tông Thương Phẩm và Đá Xây Dựng thuộc Công ty Xây Dựng Quảng Nam được thành lập từ năm 1998.

Ngành nghề kinh doanh là sản xuất, kinh doanh bê tông thương phẩm và các loại đá, cát xây dựng từ việc khai thác, chế biến tại mỏ đá, cát của Công ty; xây dựng dân dụng và công nghiệp; xây dựng thủy lợi...

Việc duy trì mức cổ tức tiền mặt 30% được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực của doanh nghiệp trong năm 2025 với doanh thu 421 tỷ đồng, tăng 40% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 30 tỷ đồng, tăng 142% - mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm gần đây.

Trong quý 2/2026, HCC ghi nhận doanh thu thuần gần 162 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ biên lợi nhuận cải thiện, lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, tăng gần 70%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 274 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 39% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 31 tỷ đồng, tăng 90%.