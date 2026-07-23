Masan muốn nâng mục tiêu lợi nhuận lên tối đa 11.500 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (mã: MSN, sàn HoSE) công bố nghị quyết HĐQT thông qua đề xuất điều chỉnh kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026.



Dựa trên đề nghị của Ban điều hành và tình hình thực tề của thị trường, HĐQT Masan đề xuất nâng mục tiêu doanh thu thuần lên 98.000-105.000 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 4.500-7.000 tỷ đồng so với mức thấp và cao của kế hoạch cũ.

Mục tiêu lợi nhuận sau thuế cũng được đề xuất nâng lên 10.000-11.500 tỷ đồng, cao hơn 2.100-2.750 tỷ đồng (40-45%) so với kế hoạch ban đầu.

Trước đó, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua là doanh thu thuần đạt 93.500-98.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 7.250-7.900 tỷ đồng.

HĐQT sẽ trình phương án điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để ĐHĐCĐ xem xét và thông qua tại cuộc họp gần nhất.

Nguồn: MSN

Trong diễn biến khác, Masan đã hoàn tất tăng vốn điều lệ lên mức gần 15.350 tỷ đồng sau đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) vào ngày 23/6 vừa qua.

Cụ thể, MSN đã hoàn tất phân phối gần 14,5 triệu cổ phiếu ESOP, tương đương 1% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của công ty. Số cán bộ nhân viên được mua lượng cổ phiếu trên là 286 người. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6-7/2026.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu ESOP phát hành lần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, Masan thu về gần 144,6 tỷ đồng sẽ được dùng để trả lương người lao động, trả tiền nhà cung cấp, trả nợ vay ngắn hạn và dài hạn, trả gốc và lãi trái phiếu.



