Quỹ vàng lớn nhất thế giới "xuống tiền" gom vàng ba phiên liên tiếp

Trong phiên 23/7, SPDR Gold Trust - quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới - tiếp tục mua ròng 2 tấn vàng. Chỉ sau ba phiên liên tiếp mua ròng, quỹ này đã gom thêm khoảng 9 tấn vàng, nâng tổng lượng nắm giữ lên gần 1.007 tấn.

Theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay cùng phiên tăng 1,3%, lên 4.127 USD/ounce, phục hồi khoảng 4% so với vùng đáy 3.977 USD/ounce thiết lập ngày 16/7.

Đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn gia tăng khi căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung dầu. Giá dầu Brent theo đó tăng lên 94,07 USD/thùng, mức cao nhất kể từ đầu tháng 6.

Tuy nhiên, triển vọng của vàng vẫn chịu nhiều lực cản. Theo Schroders, rủi ro lớn nhất trong vài tháng tới vẫn là khả năng Fed duy trì mặt bằng lãi suất cao. Dù lạm phát Mỹ đã hạ nhiệt, các số liệu về bán lẻ, việc làm và sản xuất vẫn cho thấy nền kinh tế chưa suy yếu rõ rệt, khiến thị trường nghiêng về kịch bản Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp sắp tới.

Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,6%, trong khi chỉ số USD ổn định gần 101 điểm, tiếp tục làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lãi như vàng. Giá dầu neo ở mức cao cũng làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó kéo dài kỳ vọng lãi suất cao.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu phòng thủ trước các rủi ro địa chính trị cùng hoạt động đóng các vị thế bán vẫn là yếu tố hỗ trợ giá vàng. Về kỹ thuật, giới phân tích cho rằng nếu vàng giữ vững trên vùng 4.080 USD/ounce, xu hướng phục hồi ngắn hạn sẽ được duy trì. Ngược lại, nếu đánh mất vùng 4.040-4.050 USD/ounce, đà tăng có thể suy yếu, trong khi 4.140 USD/ounce vẫn là ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn.