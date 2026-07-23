Nóng: Khởi tố thêm 3 nhân sự cấp cao của Hóa chất Đức Giang

Ngày 23/7/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC) công bố thông tin cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 lãnh đạo doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường .

Ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT, bị khởi tố về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên .

Cùng với đó, ông Phùng Trọng Tú, Phó tổng giám đốc công ty, bị khởi tố về tội gây ô nhiễm môi trường .

Theo nội dung công bố, cả ba bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Diễn biến này xảy ra sau khi hàng loạt lãnh đạo Hóa chất Đức Giang bị xử lý hình sự 4 tháng trước đó. Vào ngày 17/3/2026, Bộ Công an thông tin ông Đào Hữu Huyền, khi đó là Chủ tịch HĐQT DGC, bị khởi tố và bắt tạm giam về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên; và Gây ô nhiễm môi trường. Ông Đào Hữu Duy Anh, khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DGC, cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Diễn biến liên quan, Hóa chất Đức Giang mới đây công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 với kết quả kinh doanh suy giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần của DGC trong quý 2 đạt hơn 2.415 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý 2/2025.

Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp mạnh, từ khoảng 33,9% trong quý 2/2025 xuống còn 18,9% trong quý 2 năm nay. Như vậy, cứ 100 đồng doanh thu thuần, DGC chỉ còn thu về chưa đến 19 đồng lợi nhuận gộp.

Sau khi trừ các khoản chi phí, Hóa chất Đức Giang báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 507 tỷ đồng, giảm 49%. Sau thuế, DGC lãi hơn 440 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 389 tỷ đồng, giảm 54%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.