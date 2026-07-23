Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang “có biến”

Trong phiên giao dịch sáng 23/7, cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang nhanh chóng giảm hết biên độ xuống 37.700 đồng/cp.

Áp lực bán dâng cao trong khi lực cầu tỏ ra thận trọng. Có thời điểm, lượng cổ phiếu dư bán tại mức giá sàn lên tới gần 2 triệu đơn vị.

Tại mức thị giá này, vốn hóa của Hóa chất Đức Giang chỉ còn khoảng 14.300 tỷ đồng, tương đương hơn 0,5 tỷ USD. Cổ phiếu DGC cũng lùi về vùng giá thấp nhất trong khoảng 5 năm, kể từ đầu tháng 8/2021.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu xuất hiện sau khi Hóa chất Đức Giang công bố thông tin liên quan đến việc khởi tố thêm 3 lãnh đạo doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 23/7, công ty cho biết đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an về việc khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc; ông Nguyễn Quốc Trung, Thành viên HĐQT; và ông Phùng Trọng Tú, Phó tổng giám đốc.

Trong đó, ông Lưu Bách Đạt và ông Phùng Trọng Tú bị khởi tố về tội Gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Quốc Trung bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Cả ba bị can đều bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Trong số các bị can, ﻿ông Nguyễn Quốc Trung mới được bầu làm thành viên HĐQT DGC kể từ ngày 8/5/2026 tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra cùng ngày.

Cũng tại Đại hội, ﻿ông Lưu Bách Đạt - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DGC từng có những chia sẻ rằng: " Thời gian qua, Hoá chất Đức Giang đối diện với những biến cố nghiêm trọng liên quan đến một số cá nhân lãnh đạo . Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhận thức rõ trách nhiệm trước cổ đông, người lao động, đối tác và thị trường ”.

Vị này cũng cho hay, ĐHĐCĐ bất thường của DGC được tổ chức với mục tiêu trọng tâm là kiện toàn bộ máy quản trị, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường tính minh bạch và củng cố niềm tin của cổ đông.

“Công ty cam kết hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng, đồng thời tập trung bảo vệ tài sản, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của cổ đông và nỗ lực của tập thể nhân sự còn lại, công ty sẽ từng bước ổn định, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay,” ông Đạt nói.

Về tình hình kinh doanh, ﻿lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hơn 1.004 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng quý 2, doanh thu thuần của DGC đạt hơn 2.415 tỷ đồng, giảm 16,5% so với quý 2/2025. Sau khi trừ các khoản chi phí, Hóa chất Đức Giang báo lợi nhuận trước thuế đạt gần 507 tỷ đồng, giảm 49%.