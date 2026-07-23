Ông Nguyễn Duy Hưng: Giá nhiều cổ phiếu đã về mức hấp dẫn

Trong bài đăng mới nhất trên trang Facebook cá nhân ngày 23/7, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI, đưa ra nhận định đáng chú ý về mặt bằng giá cổ phiếu sau nhịp điều chỉnh mạnh của thị trường.

“Giá nhiều cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn cho nhà đầu tư tích sản theo trường phái đầu tư giá trị”, ông Hưng viết.

Thông điệp ngắn gọn được đưa ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một trong những phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu năm. Kết thúc phiên 22/7, VN-Index mất 63,03 điểm, tương ứng 3,58%, xuống còn 1.668,53 điểm. Chỉ số đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm trong khi áp lực bán lan rộng tại nhiều nhóm ngành và cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 23.000 tỷ đồng, cho thấy lực bán gia tăng đáng kể. Khối ngoại cũng bán ròng khoảng 1.921 tỷ đồng trên toàn thị trường, góp phần gây sức ép lên tâm lý nhà đầu tư.

Chưa kết thúc tháng 7 nhưng VN-Index đã giảm gần 200 điểm, tương đương khoảng 10,6%. Thành quả tăng giá trong khoảng 4 tháng trước đó gần như bị xóa bỏ, trong khi nhiều cổ phiếu ghi nhận mức giảm mạnh hơn đáng kể so với chỉ số chung.’

Rộng hơn, từ đỉnh xác lập ngày 18/5, VN-Index đã mất gần 260 điểm (-13,4%). Giá trị vốn hóa HoSE cũng theo đó “bốc hơi” gần 1,2 triệu tỷ đồng, còn xấp xỉ 7,9 triệu tỷ đồng. Tính chung trên cả 3 sàn, chứng khoán Việt Nam đã bị thổi bay 1,3 triệu tỷ đồng vốn hóa.

Nhận định mới nhất của Chủ tịch SSI xuất hiện đúng thời điểm nhà đầu tư đang tranh luận về khả năng thị trường tạo đáy sau nhịp giảm sâu. Với xung lực bán như hiện nay, rất khó để dự báo chính xác đâu là điểm cân bằng của thị trường. Trong khi áp lực bán và rủi ro từ hoạt động sử dụng đòn bẩy vẫn cần được theo dõi, mức chiết khấu mạnh tại nhiều cổ phiếu cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của dòng tiền có tầm nhìn dài hạn.

Bên cạnh đó, mùa BCTC quý 2 và bán niên cũng đang dần bước vào giai đoạn cao điểm, các doanh nghiệp, nhóm ngành được dự báo lãi lớn có thể là điểm tựa giúp thị trường hồi phục.