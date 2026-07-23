Một công ty chứng khoán 4 năm tuổi giữ vị thế hàng đầu về lợi nhuận ngành chứng khoán quý II/2026

"Sao đổi ngôi" bảng xếp hạng lợi nhuận ngành chứng khoán

Khoảng 4 năm trở lại đây, cục diện bảng xếp hạng lợi nhuận ngành chứng khoán đã thay đổi rõ nét. Nếu trước đây, những cái tên đứng đầu chủ yếu do các công ty chứng khoán độc lập có lịch sử lâu năm hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì nay vị trí này đang dần dịch chuyển sang các công ty thuộc hệ sinh thái ngân hàng.

Quý II/2022, top 10 lợi nhuận ngành chứng khoán mới chỉ ghi nhận 3 công ty thuộc hệ sinh thái ngân hàng, lần lượt xếp ở các vị trí số 1, số 4 và số 9. Phần còn lại của bảng xếp hạng thuộc về 6 công ty chứng khoán độc lập có lịch sử lâu năm và một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Chỉ sau 4 năm, bức tranh này đã thay đổi đáng kể.

Đến quý II/2026, số công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái ngân hàng trong top 10 đã tăng lên 5, chiếm một nửa bảng xếp hạng. Trong khi đó, nhóm công ty chứng khoán độc lập thu hẹp xuống còn 5 đại diện và không còn bất kỳ công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài nào góp mặt.

Ngày càng có nhiều công ty chứng khoán thuộc ngân hàng nằm trong top 10 lợi nhuận. Nguồn: VPBankS

Trong đó, VPBankS giữ vị trí hàng đầu bảng xếp hạng lợi nhuận ngành chứng khoán quý II/2026 với 2.159 tỷ đồng, kế đến là TCBS (2.097 tỷ đồng). Cả hai công ty chứng khoán lãi hơn 2.000 tỷ đồng trong quý vừa qua đều thuộc hệ sinh thái của các ngân hàng tư nhân hàng đầu như VPBank và Techcombank.

Nếu xét trong nhóm lãi nghìn tỷ, 3/6 đại diện là công ty chứng khoán thuộc ngân hàng. Mở rộng ra top 20 về lợi nhuận trước thuế, có tới 12 doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái ngân hàng.

Cùng với sự thay đổi về thứ hạng, bảng xếp hạng lợi nhuận ngành chứng khoán cũng chứng kiến sự mở rộng đáng kể về quy mô. Nếu như quý II/2022, doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất ngành chỉ ghi nhận khoảng hơn 830 tỷ đồng, thì 4 năm sau đó, con số này đã tăng lên gần 2.200 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần.

Diễn biến này phản ánh sự thay đổi về cấu trúc của ngành chứng khoán, khi lợi thế cạnh tranh không còn nằm ở mạng lưới môi giới hay năng lực tự doanh, mà dần chuyển dịch sang sức mạnh về vốn, nền tảng công nghệ và hệ sinh thái. Trong bối cảnh nhu cầu về vốn phục vụ những mảng kinh doanh như cho vay ký quỹ (margin) hay ngân hàng đầu tư ngày càng lớn, các công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái ngân hàng dần chiếm ưu thế nhờ khả năng tăng vốn nhanh và tiếp cận nguồn vốn với chi phí cạnh tranh.

Bên cạnh lợi thế tài chính, các doanh nghiệp này còn kế thừa nền tảng công nghệ, dữ liệu, mạng lưới phân phối và tệp khách hàng quy mô lớn từ ngân hàng mẹ, qua đó mở rộng nhanh hoạt động môi giới, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng trong việc bán chéo sản phẩm, phát triển ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Từ con số không lên vị thế hàng đầu sau 4 năm

Trong làn sóng dịch chuyển thứ hạng lợi nhuận ngành, CTCP Chứng khoán VPBank (VPBankS; HoSE: VPX) là một trong những trường hợp tăng trưởng ấn tượng nhất. Ngay trong quý II/2022 - thời điểm vừa được VPBank mua lại - từ khởi đầu gần như con số không, VPBankS đã nhanh chóng lọt top 15 công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất thị trường.

Chỉ cần 4 năm, công ty bứt tốc để vươn lên vị thế hàng đầu toàn ngành về lợi nhuận trước thuế trong quý II/2026, đạt 2.159 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VPBankS ghi nhận lợi nhuận gần 2.700 tỷ đồng. Trước đó, trong năm 2025, công ty chứng khoán duy nhất trong hệ sinh thái VPBank cũng đạt mức lợi nhuận 4.476 tỷ đồng, cao thứ 4 toàn ngành. Trung bình trong giai đoạn 2021-2025, lợi nhuận của công ty đạt tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 408% - trong nhóm cao nhất ngành chứng khoán.

VPBankS duy trì tốc độ tăng trưởng kép lợi nhuận 408%/năm trong giai đoạn 2021 – 2025.

Không chỉ tăng trưởng về lợi nhuận, VPBankS tiếp tục mở rộng hoạt động, với tổng tài sản đạt gần 89.000 tỷ đồng vào cuối quý II/2026, tăng 21,8% so với đầu năm, đứng top 3 toàn ngành. Dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt hơn 38.000 tỷ đồng, cũng đứng vị trí thứ 3, đồng thời vẫn còn khoảng 33.000 tỷ đồng dư địa để tiếp tục mở rộng.

Song song thứ hạng hàng đầu về chỉ số tài chính, vị thế về môi giới của VPBankS cũng được cải thiện rõ nét. Trong quý II, công ty vươn lên top 8 trên HoSE, chiếm 3,57% thị phần; top 3 trên HNX với 6,71% thị phần và top 5 trên UPCoM với 5,28% thị phần. Trên thị trường chứng quyền có đảm bảo (CW), VPBankS lọt Top 4 tổ chức phát hành có thanh khoản cao nhất, với 450 triệu đơn vị được giao dịch, tương ứng 12,4% thị phần.

Sự bứt phá đặc biệt mạnh mẽ của VPBankS, ngay cả trong nhóm công ty chứng khoán thuộc ngân hàng, đến từ sự hậu thuẫn của VPBank - ngân hàng tư nhân có quy mô hàng đầu Việt Nam - cùng đối tác chiến lược SMBC, tập đoàn tài chính lớn thứ hai Nhật Bản.

Lợi thế này giúp VPBankS không chỉ tăng vốn nhanh mà còn tiếp cận nguồn vốn trong và ngoài nước với chi phí cạnh tranh. Riêng nửa đầu năm 2026, với sự đồng hành của SMBC, công ty đã huy động thành công 200 triệu USD vốn quốc tế, tạo thêm nguồn lực để mở rộng các mảng kinh doanh như cho vay margin, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất trên thị trường có xu hướng gia tăng. Ở mảng ngân hàng đầu tư, mạng lưới khách hàng toàn cầu của SMBC cũng mở ra nhiều cơ hội cho VPBankS, tiêu biểu như thương vụ KOKUYO - Thiên Long trị giá gần 200 triệu USD vào cuối năm ngoái.

Song song, VPBankS còn được hưởng lợi từ hệ sinh thái hơn 30 triệu khách hàng của VPBank, bao phủ từ khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp SME và doanh nghiệp lớn. Kết hợp với nền tảng công nghệ, dữ liệu, mạng lưới phân phối từ tập đoàn VPBank, công ty có điều kiện mở rộng nhanh tệp khách hàng, gia tăng khả năng bán chéo sản phẩm và phát triển đồng thời nhiều mảng kinh doanh.