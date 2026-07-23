Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu lợi nhuận giảm gần một nửa, chia cổ tức 80%

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ diễn ra sáng ngày 13/8 tới đây tại Hà Nội.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Hóa chất Đức Giang đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất ở mức 10.100 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. So với năm 2025, chỉ tiêu doanh thu giảm hơn 10% còn chỉ tiêu lợi nhuận giảm mạnh 49%.

Về kế hoạch đầu tư, DGC dự kiến vận hành sản xuất nhà máy hóa chất Đức Giang Nghi Sơn vào quý IV/2026; cơ cấu lại hoạt động của nhà máy Ắc quy Tia sáng, nhà máy cồn, phân bón Đắc Nông cho hiệu quả hơn; sửa chữa và nâng cấp nhà máy chất tẩy rửa tại Hưng Yên, đầu tư mạnh mảng hóa chất tinh khiết; hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án bất động sản Đức Giang; hoàn thiện những vướng mắc pháp lý còn tồn tại...

Kết thúc năm 2025, DGC ghi nhận doanh thu đạt 11.262 tỷ đồng, tăng 14,2% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 3.154 tỷ đồng, tăng 1,5% so với năm 2024.

Ảnh: DGC

Về phân phối lợi nhuận, HĐQT DGC đề xuất chia cổ tức năm 2025 ở mức 80% bằng tiền mặt, tương ứng 8.000 đồng/cổ phiếu; số tiền chi là hơn 3.000 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức tỷ lệ 30% vào hồi đầu năm nay với số tiền hơn 1.139 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ chi trả tiếp theo sẽ là 50% dự chi hơn 1.898 tỷ đồng.

Sau khi chia cổ tức năm 2025, doanh nghiệp vẫn còn hơn 6.300 tỷ đồng lợi nhuận giữ lại. Với năm 2026, Hóa chất Đức Giang dự kiến tỷ lệ cổ tức là 30%.

Một nội dung đáng chú ý khác đó là HĐQT DGC trình cổ đông thông qua việc sửa đổi số lượng người đại diện theo pháp luật từ 3 người như hiện tại thành 01 người là Tổng giám đốc công ty; thông qua việc bỏ chức danh Phó chủ tịch Thường trực HĐQT khỏi cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của công ty.

Hóa chất Đức Giang mới đây công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với doanh thu thuần đạt 2.415 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt hơn 455,8 tỷ đồng, giảm 53,5%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 194,3 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính giảm từ hơn 44,6 tỷ đồng xuống còn hơn 16,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay ở mức gần 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng giảm 17,7% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 71,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức gần 54,4 tỷ đồng, tăng 27,1%.

Kết quả, Hóa chất Đức Giang báo lãi ròng quý II/2026 đạt gần 440,8 tỷ đồng, giảm 50,5% so với quý II/2025. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân của việc giảm lợi nhuận sau thuế một phần do doanh thu giảm, một phần do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc, amoniac... tăng mạnh.

Bên cạnh đó, trong quý II/2026 do khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra nên công ty cũng sử dụng toàn bộ quặng nhập khẩu và mua ngoài dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng cao hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Hóa chất Đức Giang mang về doanh thu thuần hơn 4.540 tỷ đồng, giảm 20,4%; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 871 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.



