Ông Nguyễn Duy Hưng lại đúng

Sau chuỗi giảm hơn 200 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bất ngờ có phiên hồi phục mạnh trong phiên 23/7. Lực cầu quay trở lại trên diện rộng giúp VN-Index bật tăng gần 31 điểm, tiến sát mốc 1.700 điểm.

Đáng chú ý, nhịp hồi này diễn ra chỉ ngay sau khi Chủ tịch HĐQT SSI Nguyễn Duy Hưng chia sẻ trên Facebook cá nhân: "Giá nhiều cổ phiếu đã ở mức hấp dẫn cho nhà đầu tư tích sản theo trường phái đầu tư giá trị."

Thông điệp được đưa ra ngay sau khi chứng khoán Việt Nam ghi nhận chuỗi giảm mạnh nhất từ đầu năm, đưa loạt cổ phiếu giảm sâu hàng chục phần trăm từ đỉnh.

Đây cũng không phải lần đầu ông Nguyễn Duy Hưng đưa ra góc nhìn tích cực mỗi khi thị trường rơi vào trạng thái bi quan. Trước đó, trong năm 2025, Chủ tịch SSI từng hai lần cho rằng thị trường đã về vùng hấp dẫn, lần lượt sau cú sốc thuế quan hồi tháng 4 và nhịp điều chỉnh từ đỉnh lịch sử vào giữa tháng 12. Sau cả hai thời điểm này, VN-Index đều ghi nhận những nhịp phục hồi đáng kể.

Điểm chung trong các chia sẻ của ông Nguyễn Duy Hưng là khủng hoảng thường tạo ra cơ hội đối với những nhà đầu tư giữ được sự bình tĩnh. Thay vì tập trung vào biến động ngắn hạn của chỉ số, ông nhiều lần nhấn mạnh việc nhìn vào giá trị nội tại của doanh nghiệp và tận dụng những giai đoạn thị trường chiết khấu mạnh để tích lũy cổ phiếu.

Dĩ nhiên, đây là quan điểm cá nhân của Chủ tịch SSI và không phải khuyến nghị đầu tư. Việc thị trường hồi phục một phiên cũng chưa đủ để khẳng định xu hướng tăng đã quay trở lại, nhất là khi tâm lý nhà đầu tư vẫn còn khá thận trọng sau nhịp giảm sâu vừa qua.

Tuy nhiên, so với các nhịp điều chỉnh trước, thị trường hiện cũng đang xuất hiện một số yếu tố hỗ trợ đáng chú ý.

Theo SSI Research, nếu loại bỏ ảnh hưởng của nhóm cổ phiếu Vingroup, P/E của phần còn lại trên thị trường hiện chỉ khoảng 10,3 lần - mức được đánh giá là khá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bên cạnh yếu tố định giá, SSI Research cho rằng thị trường còn có thể được hỗ trợ bởi các động lực vĩ mô trong nửa cuối năm 2026. Đặc biệt, lợi nhuận quý II/2026 sẽ tiếp tục tăng trưởng trên diện rộng cũng là bệ đỡ cho thị trường.﻿

Chung quan điểm, VinaCapital ước tính P/E dự phóng của thị trường sau khi loại trừ tác động từ nhóm Vingroup chỉ còn khoảng 9,3 lần, tiệm cận vùng thấp nhất trong vòng 10 năm. Theo quỹ này, mặt bằng định giá như vậy thường chỉ xuất hiện trong các giai đoạn thị trường chịu tác động của những cú sốc lớn hoặc tâm lý bi quan kéo dài.

Đáng chú ý, mức định giá thấp lần này không đi cùng sự suy giảm của lợi nhuận doanh nghiệp. Trái lại, nhiều doanh nghiệp niêm yết vẫn duy trì tăng trưởng, cho thấy thị trường đang phản ánh nhiều hơn các lo ngại về lãi suất, địa chính trị và dòng vốn toàn cầu thay vì sự suy yếu trong hoạt động kinh doanh. Xét trong dài hạn, giá cổ phiếu vẫn có xu hướng quay về phản ánh giá trị nội tại của doanh nghiệp.

Theo VinaCapital, lịch sử cho thấy những giai đoạn thị trường giao dịch ở vùng định giá thấp thường mang lại xác suất sinh lời tích cực hơn trong 2-3 năm tiếp theo. Dù vậy, thống kê này chỉ phản ánh xu hướng của toàn thị trường trong quá khứ và không đồng nghĩa mọi cổ phiếu có định giá thấp đều sẽ đem lại hiệu quả đầu tư.