Động thái lạ với vàng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu: Chuyện gì đang xảy ra?

Chiều 23/7, cả DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào đối với vàng nhẫn do chính doanh nghiệp sản xuất đều vượt giá mua vàng miếng SJC, với mức chênh lệch từ khoảng 2,85-4,35 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC được mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 139,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sản phẩm Nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K (999,9) được mua vào với mức giá cao hơn 139,35 triệu đồng/lượng, bán ra 143,35 triệu đồng/lượng; còn nhẫn tròn 999 được mua vào 137,85 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn thương hiệu tại Bảo Tín Mạnh Hải chiều nay. Ảnh chụp màn hình.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Bảo Tín Minh Châu. Doanh nghiệp này niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 135 - 140 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), thấp hơn giá mua bán của nhẫn tròn trơn cùng thương hiệu, hiện được giao dịch ở mức 139,35 - 143,35 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn thương hiệu tại Bảo Tín Minh Châu chiều nay. Ảnh chụp màn hình.

Tại DOJI, vàng miếng SJC được mua vào 135 triệu đồng/lượng và bán ra 140 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng được doanh nghiệp mua vào 139 triệu đồng/lượng và bán ra 143,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn thương hiệu tại Doji chiều nay. Ảnh chụp màn hình.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên giá vàng nhẫn được giao dịch ở mức cao hơn vàng miếng SJC. Trong các giai đoạn thị trường biến động mạnh, đặc biệt vào đầu năm 2024 và một số thời điểm khi nguồn cung vàng miếng khan hiếm, giá vàng nhẫn 9999 từng vượt vàng miếng SJC hoặc duy trì mức chênh lệch rất thấp.

Theo chuyên gia, hiện tượng giá vàng nhẫn cao hơn hoặc tiệm cận sát giá vàng miếng xuất phát từ quy luật cung - cầu thị trường, cơ chế quản lý và tâm lý tích trữ. Vàng nhẫn bám sát giá thế giới hơn, trong khi vàng miếng chịu sự điều tiết và các yếu tố độc quyền trong nước.

Ngoài yếu tố cung cầu, việc các hãng niêm yết giá thu mua cao đối với vàng nhẫn do chính doanh nghiệp sản xuất cũng góp phần tạo sức hút cho sản phẩm mang thương hiệu riêng. Trong bối cảnh một số doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu đang tạm ngừng thu mua vàng nhẫn của thương hiệu khác, chính sách này càng tạo động lực để khách hàng ưu tiên lựa chọn và nắm giữ sản phẩm của doanh nghiệp ngay từ đầu.



Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh thị trường vàng, đá quý thời gian gần đây liên tục biến động, tác động tới tâm lý của người mua và nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Tâm lý thận trọng diễn ra trên thị trường vàng, đặc biệt sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra mở rộng Chuyên án 268V công bố hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước trên 500 tỷ đồng, đã được đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ trong giai đoạn 2022-2024. Cùng với đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) về tội buôn lậu.

Ngay sau các thông tin trên, giá vàng SJC ghi nhận đợt giảm mạnh, có thời điểm mất tới 7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6 triệu đồng/lượng ở chiều bán chỉ trong buổi sáng 23/7.