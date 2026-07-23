Muốn bán lại vàng PNJ, khách chỉ được giao dịch tại cửa hàng chỉ định và trong 2 giờ mỗi ngày

PNJ cho biết, nhằm giúp khách hàng thuận tiện lựa chọn địa điểm giao dịch, doanh nghiệp đã công bố danh sách các cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại, áp dụng từ ngày 21/7 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, những cửa hàng nằm trong danh sách được PNJ công bố sẽ tiếp nhận giao dịch mua lại. Các cửa hàng còn lại sẽ hỗ trợ khách hàng chuyển đổi sang sản phẩm PNJ mới có giá trị bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm thu vào và được áp dụng theo chương trình ưu đãi hiện hành.

Khung giờ tiếp nhận giao dịch mua lại được áp dụng từ 15h đến 17h mỗi ngày.

Danh sách cửa hàng tiếp nhận giao dịch trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố thuộc các khu vực miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, TP HCM và miền Tây.

Danh sách 110 cửa hàng tiếp nhận giao dịch mua lại sản phẩm được PNJ công bố

Về phương án xử lý giao dịch, PNJ tiếp tục đưa ra hai lựa chọn.

Với phương án chuyển đổi sang sản phẩm mới, khách hàng có thể chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại đối với các sản phẩm có hóa đơn mua hàng gốc phát sinh từ ngày 9/7/2026 trở về trước.

Nếu chuyển đổi dưới 50% giá trị mua lại đối với nhóm trang sức, quà tặng sưu tầm, khách hàng được cộng thêm ưu đãi 3% trên chương trình khuyến mại hiện hành. Mức chuyển đổi từ 50% trở lên được cộng thêm 5%.

Đối với kim cương rời, PNJ áp dụng ưu đãi 5% khi khách hàng chuyển đổi. Với vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn và Kim Bảo, doanh nghiệp ưu đãi 200.000 đồng mỗi chỉ khi chuyển đổi.

Chính sách áp dụng đối với sản phẩm do PNJ bán ra

Lưu ý, kim cương rời bán lại để chuyển đổi phải đáp ứng các quy định hiện hành và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

Khách hàng không lựa chọn chuyển đổi có thể nhận tiền theo lộ trình thanh toán tối đa 120 ngày. Theo phương án này, PNJ chi trả 10% giá trị mua lại ngay tại thời điểm giao dịch hoặc chậm nhất vào ngày làm việc kế tiếp (T/T+1), 20% sau 30 ngày, 25% sau 60 ngày, 25% sau 90 ngày và 20% còn lại sau 120 ngày.

Doanh nghiệp cũng cho phép khách hàng kết hợp hai phương án, tức chuyển đổi một phần giá trị sang sản phẩm mới để hưởng ưu đãi, đồng thời nhận phần giá trị còn lại bằng tiền theo lộ trình thanh toán.

PNJ khẳng định cam kết thực hiện đầy đủ 100% nghĩa vụ mua lại, công khai tiến độ thanh toán và đảm bảo quyền lợi khách hàng theo phương án đã lựa chọn. Theo doanh nghiệp, việc áp dụng lộ trình thanh toán trong giai đoạn hiện nay không làm thay đổi cam kết mua lại mà nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng mạnh của thị trường, đồng thời đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ với khách hàng một cách bền vững.



